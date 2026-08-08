Mañana fría y ventosa da paso al cambio que anuncia el IMN para Costa Rica

El tiempo en Costa Rica comenzará a mostrar cambios importantes a partir de este domingo.

Aunque para este sábado todavía se mantendrá un patrón húmedo e inestable sobre el sur de Centroamérica, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que las lluvias sean menos intensas.

En las zonas montañosas del país, la mañana también se presentó con temperaturas frescas, cielo cubierto y lloviznas intermitentes, condiciones que se mantienen asociadas al patrón húmedo e inestable que todavía afecta al territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del instituto, las condiciones atmosféricas comenzarán a modificarse conforme avance el fin de semana, dando paso a un escenario marcado principalmente por un aumento en los vientos alisios.

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Algunos lugares del país amanecieron nublados, en la mayoría hay fuertes vientos y lloviznas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El IMN explicó que la llegada de una masa de aire con baja humedad, acompañada de un incremento en la presión atmosférica, favorecerá que los vientos alisios aumenten progresivamente su intensidad.

Este cambio en las condiciones atmosféricas podría sentirse con mayor fuerza en las zonas donde habitualmente se presentan los mayores efectos de los vientos alisios.

Para este sábado todavía se espera la presencia de humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional. Sin embargo, las lluvias tenderían a presentarse de manera más dispersa y con menor intensidad en comparación con los días anteriores.

IMN vigila una nueva onda tropical

A este cambio en el patrón del tiempo se suma otro fenómeno que mantiene bajo observación el IMN.

El instituto vigila el posible ingreso de la onda tropical #30, previsto para el próximo lunes.

Por el momento, el fenómeno se encuentra en seguimiento y su comportamiento será analizado conforme se acerque al país, debido a que su evolución podría modificar nuevamente las condiciones atmosféricas.