¡Manifestaciones funcionaron! Presidente echa para atrás con jornadas más rudas para policías

El presidente Chaves dio a conocer la decisión en una visita a la delegación de Sagrada Familia. Captura de video.

Las manifestaciones que varios oficiales de la Fuerza Pública realizaron en distintos puntos del país, durante las últimas horas, surtieron efecto, pues el presidente de la República, Rodrigo Chaves, echó para atrás con el plan de la jornada 6x4 para policías,

Además, el presi comunicó que pedirá cuentas por dicha idea propuesta, la cual formaba parte del llamado operativo “Costa Rica Segura”, que pretendía que los oficiales trabajaran 6 días y descansaran 4 sin ninguna compensación salarial adicional. Eso causó disgusto en el gremio policial, pues actualmente trabajan con jornadas de 6x6 (6 días laborados por 6 días libres).

“Lo de la 6x4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador; antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía todavía bien, en el sentido de que había acuerdos; entonces, vamos a ver, por ahora váyanse tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento”, dijo Chaves durante una visita a una delegación de Sagrada Familia.

El presidente dijo que tras descartar esta propuesta se sentarán de nuevo en la mesa de diseño para formular una nueva propuesta que sirva para mitigar la crisis de seguridad que afronta el país.

“Hay que consensuarlo, tal vez hay alguna gente que quiera ganar horas extra, tal vez haya la posibilidad de relocalizar gente, tal vez haya gente que quiera trabajar en roles de ocho horas por día y descansar dos a la semana, pero no los vamos a obligar”, añadió.

Esta decisión del presidente se dio luego de que decenas de policías salieran a las calles a protestar, causando afectación vial en al menos siete carreteras del país.