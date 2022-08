Mapaches toman la cárcel el Buen Pastor y Sala IV ordena controlar la situación

La Sala Constitucional ordenó poner fin al problema de los mapaches en la cárcel Vilma Curling (Buen Pastor) en Desamparados y ordenó al Ministerio de Justicia acatar varias directrices.

En el cantón de Desamparados hay problemas en varias comunidades por la cantidad de mapaches que andan en las casas, comercios y hasta escuelas.

En la sentencia 2022017559 la Sala Constitucional acogió parcialmente un recurso de amparo presentado por una privada de libertad, la mujer alega que ella tiene pines en un brazo y otra compañera de celda tiene pines en una rodilla, por lo que querían que las pasaran de ámbito, ya que cuando llueve, según dice, se inunda. Además aseguran que tienen que lavar con baldes porque hay pulgas, garrapatas y heces de mapaches que ponen en riesgo la salud, por tener que estar haciendo fuerzas.

Una de las mujeres está presa por resistencia agravada y la otra por robo agravado.

En este centro penal no solo hay mapaches, también un montón de gatos, los últimos han sido adoptados como mascotas y en su mayoría han sido castrados.

El principal problema es que los mapaches que son bravos se vuelven “cariñositos” al ver la comida y las privadas de libertad les dan un bocadito y eso provoca que se instalen.

En el fallo Marlen Chinchilla Jiménez, jefe del Departamento de Arquitectura de Justicia y Jesús Santamaría Arias ingeniero de la institución, aseguraron que han estado realizando mejoras para evitar el ingreso de los mapaches y hasta se instaló una malla y tapicheles (Lo que se pone para cerrar donde están las vigas en una construcción).

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) realizó una inspección en mayo pasado donde evidenció la situación con los mapaches.

“Se observó cómo funcionarios del área de mantenimiento despegaban el techo de las oficinas del personal, extrayendo dos mapaches muertos. La población indicó que en el momento en que se reporta la muerte y descomposición de los mapaches los funcionarios inmediatamente envían al personal de mantenimiento para que los retire”, explicó el MNPT en el fallo.

“Durante el recorrido realizado en el módulo de materno infantil, se percibió en el área de lavado un fuerte olor a animal muerto, indicándose que se trata de un mapache en estado de descomposición en el cielo raso, situación que en apariencia es común. Además, había un mapache en el techo del lavadero aparentemente herido o enfermo”.

El problema mayor con los mapaches es en el módulo B5, pero en el fallo se documentó que las reas y los funcionarios aseguran que contaminan todos los días los espacios comunes con heces y orina.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también realizó una inspección en marzo pasado, en la que además de evidenciar el problema, dieron algunas recomendaciones.

“El 8 de marzo 2022 siendo que se identifica una infraestructura en múltiples sectores con condiciones y deterioro que permiten el ingreso y presencia libre de fauna silvestre, asimismo se identifica la presencia de posibles fuentes de alimento como son envases con comida para gato”, indicó el Sinac.

Los expertos en manejo de animales silvestres aseguraron que el problema no se soluciona con mover a los animales a otros lugares, porque mientras tengan oportunidad de encontrar comida van a volver.

A tiros, hombre se enfrentó a supuesto gatillero que intentó matarlo (Video)

“Las condiciones materiales del módulo B5, siguen observándose desgastadas, deterioradas y con un alto régimen de encierro para las mujeres privadas de libertad”, dice el fallo.

Las mujeres no fueron cambiadas de módulos porque se determinó que no lo ameritaban, pues siempre reciben los cuidados médicos necesarios.

Sin embargo, la Sala ordenó que Jimmy Vargas Charpentier, director del Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud, una vez notificado del fallo, en tres días gire las ordenes sanitarias necesarias para la atención de los problemas infraestructurales, así como los concernientes a la presencia de mapaches y otros vectores en el módulo B5 del CAI Vilma Curling Rivera.

Mientras que Justicia tendrá dos meses para realizar las recomendaciones que dio el Sinac para que los mapaches no vuelvan.

Rosario Zúñiga, vecina de San Rafael Abajo de Desamparados, asegura que ella tuvo que cerrar el patio de su casa y así puso fin a los mapaches.

“Nosotros tenemos más de dos años en esto de los mapaches, antes eran los gatos, al estar cerca de la cárcel se reproducían por montones, los mapaches encuentran que comer, a algunos vecinos se les mueren en los techos de las casas”, dijo Zúñiga.

Lisandro Porras, de la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo, aseguró que los vecinos de muchos distritos se quejan de los mapaches. Él nos contó que en su casa se le comieron 15 gallinas.

Recomendaciones

— Las recomendaciones del Sinac son: no alimentarlos, no dejar la basura fuera de tarros sin tapa y asegurar los techos para que no se metan en el cielo raso. Capturar a un mapache es un delito, además darles de comer también es una contravección, si lo pescan se expone a una multa.