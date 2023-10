Marcha por Yuliana Ureña: ¡Yo a casa siempre quiero regresar!

La marcha será el 22 de octubre a las 10 de la mañana. (cortesía)

La familia y allegados de la joven Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, realizarán una marcha el próximo domingo 22 de octubre para exigir cambios en las leyes luego de que la muchacha fue cruelmente asesinada.

Bajo la frase: “¡Yo a casa siempre quiero regresar!” en las redes sociales los papitos de la joven y amistades han empezado a compartir la información.

“Invitamos a tod@s los que quieran venir, acompañarnos y así exigir un cambio en las leyes de Costa Rica. Ya es hora que esto cambie, ya son suficientes las mujeres que han perdido su vida, las cuales no lograron hacer realidad sus sueños, sus metas, sus anhelos, todo por personas despiadadas vengan a truncar todos esos proyectos de vida, simplemente porque les da la gana”, compartió doña Roxana Quirós, mamá de Yuli.

La marcha saldrá a las 10 de la mañana del cruce de San Roque, sitio donde fue encontrado el cuerpo, hasta los Tribunales de Justicia de San Carlos.

“No más femicidios, no más muertes de personas inocentes, Yuli hoy no grita pero nosotros lo haremos por ella y por todas las que ya no están”, dice la información de la marcha.

Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, desapareció el jueves 21 de setiembre del 2023 y la noche del viernes 22 de setiembre la encontraron sin vida en un lote baldío en San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos. Foto: Tomada de FB

Yuliana formaba parte de la banda comunal de barrio Lourdes por lo que varias bandas apoyarán la actividad.

“Me gustaría que se nos unieran familias que pasaron y estén pasando este proceso, esto es una lucha”, dijo Quirós a San Carlos Digital.

La frase de la marcha es de un mensaje que Yuli escribió y compartió cuando se dio el crimen de la joven Allison Bonilla parte del mensaje dice:

“Nunca crean que dejaría mi hogar un día de repente, si no regreso, algo pasó, deben de estar 100% seguros... léeme bien, yo a casa siempre quiero volver. Si un día no vuelvo, búsquenme por cielo, mar y tierra, no permitan que me arrebaten la vida y si llegará a suceder luchen día a día por exigir justicia”, posteó la joven en su Facebook el 16 de junio del 2020.

Yuliana murió en manos de un depravado sexual que la atacó y mató la noche del jueves 21 de setiembre del 2023, su cuerpo fue hallado el viernes 22 de setiembre, a las 7 p. m. en un lote baldío ubicado en las inmediaciones de la escuela Juan Bautista Solís, en la comunidad de San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos.

Acuña Sandoval sospechoso del crimen sexual de la estudiante Yuliana Ureña Quirós, de 19 años en San Carlos, Alajuela. Foto: Tomada de FB

El sospechoso de atacarla es un sujeto de apellidos Acuña Sandoval, quien estuvo en la cárcel por delitos sexuales.

El lunes 25 de setiembre le impusieron seis meses de prisión preventiva por el caso de la estudiante del Cindea.

La familia de la joven necesita apoyo para esta marcha, por lo que si usted quiere ayudarlos puede hacerlo al sinpe móvil 6131-5055, el apoyo es para poder dar agua y alguna merienda a los muchachos de las bandas.

Los asistentes a la marcha pueden ir con camiseta blanca y llevar pancartas o cualquier tipo de cartelito en apoyo a esta familia que día a día sufre el dolor de no tener a su hija.

Yuliana soñaba con ser policía y así pagarse sus estudios como arquitecta.