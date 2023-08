Marco Calzada dejó enorme huella que marcó la piel y la vida de uno de sus amigos

Las personas que compartieron en algún momento con Marco Calzada Valverde coinciden en que este joven, de 19 años, los marcó de muchas maneras, todas tienen anécdotas lindas de recordar.

Jeaustin Rodríguez era uno de los mejores amigos del universitario y él lleva los buenos recuerdos de su amigo en su mente y corazón, pero además los carga en su piel, ya que decidió tatuarse dos pasiones que compartían.

Se trata de una guitarra y unos guantes de boxeo, estos llevan las iniciales MC y guindan en el instrumento musical. El diseño lo lleva en el antebrazo derecho y se lo realizó meses después del espantoso ataque que sufrió Marco el 2 de julio del 2022.

Dos días después del asesinato, el 4 de julio del 2022, durante el funeral, Jeaustin le había adelantado a La Teja que se haría un tatuaje en honor a su amigo y ahora nos contó cómo fue el proceso.

“Le di la idea al tatuador y él hizo el diseño, entonces es único, me gustó como quedó.

“Esas eran las principales pasiones de Marco, la música y el boxeo, son dos pasiones que compartíamos. Toda mi vida me ha gustado mucho el boxeo, nunca lo he practicado porque tengo problemas de la vista y no puedo, pero siempre he querido boxear. Muchos de los recuerdos que tengo con Marco es cuando comenzó a boxear y guanteábamos, él me enseñó lo básico”, contó Jeaustin.

Una guitarra y unos guantes de boxeo en honor a Marco Calzada Valverde. Foto: Cortesía Jeaustin Rodríguez para LT

Marco nunca se había hecho un tatuaje, pero siempre los vio como un arte.

“Ellos (los papás de Marco) estaban bastante felices de que me lo hice y tener ese recuerdo conmigo siempre.

“Es como a modo de homenaje y plasmar la huellita y el impacto que generó en mi vida, que es bastante grande”, añadió.

Agregó que disfruta de la música y no puede vivir sin ella, algo que también le pasaba a su gran amigo.

“De él (Marco) admiraba que era bueno cantando y tocando guitarra, ahora lo llevo también conmigo”, expresó.

Este es el cuarto diseño que se hace en su piel y cuenta que no fue tan doloroso.

“Ya me había tatuado casi el antebrazo izquierdo, ya estaba medio acostumbrado a la sensación, fue rápido, este duró unas dos o tres horas”.

Curiosamente mucho tiempo antes de que ocurriera el crimen de Calzada, Rodríguez se había tatuado la frase: “Todo pasa por algo”, afirma que estas palabras también le recuerdan la existencia de su amigo.

Jeaustin Rodríguez junto a su mejor amigo Marco Calzada, a quien un grupo de delincuentes se lo robó. Foto: Jeaustin Rodríguez

Siempre presente

Jeaustin dijo que a su amigo lo sigue sintiendo pese a su ausencia física y solo espera que haya justicia.

“A Marco lo siento todos los días en muchísimas cosas, en lo cotidiano, cosas que me recuerdan a él, lo que hacíamos juntos, en el voluntario del Oratorio de Cedes Don Bosco, fue una huellita muy grande que siempre va a estar ahí”, agregó.

Concluyó diciendo que le dejó una gran legado.

“Desde siempre la familia de Marco ha sido como muy cercana y es como una segunda familia. Ahora más, a Gaby y a Mario (papás de Marco) los siento como mis segundos papás, Lucy y Cami son como mis hermanitas, sigo en contacto con ellos, nos vemos bastante seguido, siempre que puedo voy a apoyarles en la misión en Ignis Mundi en Los Guido de Desamparados. Los miércoles casi que nos vemos para momentos de oración, realmente Marco en vida está superpresente y siempre va a seguir siendo así”, dijo.

Calzada amaba ser misionero y llevar la palabra de Dios, sus allegados siguen con la misión que él adoraba tener de pensar en los más necesitados.