Más de 300 familias afectadas en Talamanca por empuje frío #14

Los efectos provocados por el empuje frío número 14, que generó fuertes lluvias y la crecida súbita de varios ríos en las últimas horas en Talamanca, dejaron gran afectación.

Tatiana Díaz, coordinadora operativa regional en Limón, informó que los equipos se mantienen en labores de evaluación y atención en coordinación con el Comité Municipal de Emergencia, con el fin de valorar los daños y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

Empuje frío dejó afectación en Talamanca. Foto: Cruz Roja (cruz roja/Cortesía)

Según detalló, actualmente las condiciones del tiempo han mostrado una mejoría; sin embargo, se continúa con la revisión de las zonas impactadas para determinar necesidades prioritarias.

Hasta el momento se mantiene habilitado un albergue en el cantón central de Talamanca, donde permanecen más de 86 personas. Además, se reportan al menos 305 familias afectadas por las inundaciones y el desbordamiento de ríos.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este sábado 14 de febrero los vientos alisios continuarán entre moderados y acelerados en gran parte del territorio nacional, lo que favorece el ingreso de humedad hacia la Vertiente del Caribe.

El informe meteorológico señala que en la Zona Norte, así como en el Caribe Norte y Caribe Sur, se prevén lluvias aisladas principalmente durante la madrugada y la mañana, condiciones que podrían mantener la inestabilidad en estas regiones.

Las autoridades recuerdan a la población que, ante cualquier situación de emergencia, deben comunicarse de inmediato al sistema 9-1-1.