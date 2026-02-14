Sucesos

San Valentín con viento y posibles lluvias en estas zonas del país

El Instituto Meteorológico Nacional advierte que este sábado 14 de febrero habrá vientos alisios moderados a fuertes

Por Silvia Coto

Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, estará marcado por la influencia de los vientos alisios, los cuales se mantendrán entre moderados y acelerados en gran parte del territorio nacional, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estas condiciones favorecerán el ingreso de humedad y nubosidad hacia la Vertiente del Caribe, donde se prevé mayor inestabilidad.

Tome en cuenta el clima este Día del Amor y la Amistad. Imagen ilustrativa creada con Gemini IA
Tome en cuenta el clima este Día del Amor y la Amistad. Imagen ilustrativa creada con Gemini IA (Gemini I/cortesía)

Según el informe, en la Zona Norte, así como en el Caribe Norte y Caribe Sur, se esperan lluvias aisladas durante el día, principalmente entre la madrugada y la mañana.

Además, parte de esta nubosidad podría extenderse hacia sectores cercanos del Valle Central, especialmente en áreas montañosas y en la provincia de Cartago.

Para el resto del país se anticipa un panorama más estable, con condiciones que irán de escasa nubosidad a nubosidad parcial.

Así que si tiene planes románticos al aire libre para celebrar este Día del Amor y la Amistad, tome en cuenta las condiciones del tiempo, especialmente si se encuentra en regiones del Caribe o la Zona Norte.

climaclima en costa ricaimnvientoslluviasfrío costa ricafríosan valentíadía de los enamorados
Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

