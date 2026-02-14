San Valentín con viento y posibles lluvias en estas zonas del país

Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, estará marcado por la influencia de los vientos alisios, los cuales se mantendrán entre moderados y acelerados en gran parte del territorio nacional, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estas condiciones favorecerán el ingreso de humedad y nubosidad hacia la Vertiente del Caribe, donde se prevé mayor inestabilidad.

Tome en cuenta el clima este Día del Amor y la Amistad. Imagen ilustrativa creada con Gemini IA (Gemini I/cortesía)

Según el informe, en la Zona Norte, así como en el Caribe Norte y Caribe Sur, se esperan lluvias aisladas durante el día, principalmente entre la madrugada y la mañana.

Además, parte de esta nubosidad podría extenderse hacia sectores cercanos del Valle Central, especialmente en áreas montañosas y en la provincia de Cartago.

Para el resto del país se anticipa un panorama más estable, con condiciones que irán de escasa nubosidad a nubosidad parcial.

Así que si tiene planes románticos al aire libre para celebrar este Día del Amor y la Amistad, tome en cuenta las condiciones del tiempo, especialmente si se encuentra en regiones del Caribe o la Zona Norte.