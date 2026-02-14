Ataque a sangre fría en Jacó: balean cinco veces a hombre dentro de su vehículo y está crítico

Un hombre resultó gravemente herido la noche del viernes luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba dentro de un carro en Garabito, en Jacó.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre estaba dentro del carro cuando, en determinado momento, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones.

Un hombre estaba en un carro cuando recibió cinco balazos. Foto: Cruz Roja Costarricense

Sanson recibió al menos cinco impactos de bala. Tras el ataque, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, que lo trasladaron de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitido al Hospital México, en San José, donde permanece en condición muy grave.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables, quienes huyeron del lugar tras perpetrar la agresión, pese a que la Policía realizó un rápido operativo.