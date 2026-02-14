Sucesos

Ataque a sangre fría en Jacó: balean cinco veces a hombre dentro de su vehículo y está crítico

Tras recibir cinco impactos de bala, fue trasladado en condición muy grave al Hospital México.

Por Silvia Coto

Un hombre resultó gravemente herido la noche del viernes luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba dentro de un carro en Garabito, en Jacó.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre estaba dentro del carro cuando, en determinado momento, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Sanson recibió al menos cinco impactos de bala. Tras el ataque, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, que lo trasladaron de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitido al Hospital México, en San José, donde permanece en condición muy grave.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables, quienes huyeron del lugar tras perpetrar la agresión, pese a que la Policía realizó un rápido operativo.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

