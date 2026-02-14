Mujer inocente resulta herida en el rostro tras balacera en riña ocurrida en Matama de Limón

Una mujer de 32 años, de apellido Salazar, resultó herida en el rostro la noche del viernes en Matama, en Limón, luego de quedar en medio de una riña que terminó a balazos, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el reporte judicial, el incidente se registró cuando un hombre de apellido Dowglas se encontraba en la calle y, por razones que aún se investigan, sostuvo una riña con un menor de edad.

LEA MÁS: Muchacha que murió atropellada al recoger celular había hecho una petición muy especial para su funeral

La balacera dejó dos heridos. (Reiner Montero, corresponsal GN.)

En determinado momento, el menor sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones. Producto de los disparos, Dowglas resultó herido, así como la mujer de apellido Salazar, quien se encontraba cerca del altercado y aparentemente no tenía relación con la discusión.

LEA MÁS: Juzgado dicta medida que agrava la situación de exmodelo investigada por lavado

La mujer recibió un impacto de bala en el rostro, mientras que el masculino también sufrió varias heridas. Ambos fueron trasladados al Hospital Tony Facio en Limón.

El caso se mantiene en investigación por parte de agentes judiciales destacados en la provincia de Limón, quienes buscan dar con el sospechoso de la agresión.