Masacre en Limón: Conductor inocente trató de proteger su vida, pero pistoleros lo encontraron

Cuatro hombres fueron asesinados a balazos. (COrtesía)

Una de las cuatro víctimas de la masacre ocurrida la tarde de este martes 26 de setiembre en Limón trató de correr por su vida, pero los pistoleros lo alcanzaron y apagaron su vida.

Al cierre de está nota el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no había dado ningún detalle del crimen ni de las víctimas.

Sin embargo, versiones extraoficiales señalaban que el conductor del carro era un limonense de apellidos Gómez Hernández, de 28 años, quien además aparece registrado como el dueño del carro.

El suceso ocurrió a la 1:03 de la tarde, en Villa del Mar 1, en Limón, 200 metros al sur del antiguo salón Calypso.

El coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja, Carlos Herrera, aseguró que los vecinos escucharon varios balazos por lo que dieron la alerta al 911, minutos después informaron que había cuatro personas heridas de bala, aparentemente sin signos de bala.

Herrera asegura que tres cuerpos estaban dentro del carro, en los asientos traseros.

Mientras que, según trascendió, el conductor, quien al parecer, solo les daba un servicio informal, se bajó del carro y corrió para refugiarse en un lote donde pensó que estaba seguro, pero los pistoleros se acercaron y lo asesinaron.

Las cuatro víctimas sufrieron múltiples heridas de bala.

Según el Registro Nacional de la Propiedad, el vehículo aparece a nombre de un joven de 28 años de apellido Hernández, de momento se desconoce si es una de las victimas mortales.

Al parecer, los pistoleros llegaron a bordo de una moto y se dieron a la fuga. La Fuerza Pública realizó un cierre de carreteras para tratar de dar con los sospechosos, pero nada.

Los vecinos escucharon varios balazos y al salir vieron los cuerpos. Foto: Cortesía (Cortes)

“Yo estaba en la casa, acababa de llegar porque me vine a almorzar en una carrera, en eso escuchamos un montón de disparos. Me dice mi mamá, ‘¿eso son balazos o bombetas? y le digo, ‘no, mamá, yo creo que sí son balas’. Me dijo mi mamá que mejor cerráramos la puerta porque ella le da mucho miedo y se le sube la presión, aunque aquí se oyen balazos con frecuencia.

“Al rato, antes de irme al trabajo, salí y vi todo lo que había pasado, es muy lamentable tanta violencia, pero lo que más lo asusta a uno es que esas balas alcancen a gente inocente, porque aquí hay muchos niños juguetones y no sobra ninguno”, dijo Anthony Ramírez, vecino de Limón.

“Es muy violento lo que se está viviendo en el país y uno ve al presidente tranquilo, en su casa seguro no se oyen balazos ni hay temor de salir, pero yo creo que no solo aquí en Limón, sino en otros lugares la gente ya tiene miedo de salir de sus casas.

“Uno (de los fallecidos) andaba haciendo el bien, dicen, porque no me consta, que uno de los muchachos trató de correr y pensó que se salvó, pero siempre esas personas acabaron con su vida”, comentó Anthony.

Villa del Mar sufre

Lamentablemente no es la primera balacera en Villa del Mar de Limón, el pasado 18 de agosto, fue asesinado Mario Alberto Bravo Rodríguez, de 39 años, cuando manejaba su carro y fue interceptado por un carro negro.

Los dos hijos de Bravo, un niño de 7 años y una niña de cinco resultaron heridos de bala. El niño recibió un balazo en el pecho y la menor heridas en los brazos.

Bravo era padre de cuatro hijos y vecino de Valle Aurora de Limón.

Cifras negras

La cifra de muertes hasta este 26 de setiembre es aterradora, el OIJ informó a las 10:29 de la mañana que se contabilizaban 662 asesinatos en lo que va de este 2023, dos horas y media después la cifra ya era de 666 casos.

El año pasado a la misma fecha se contabilizaban 454 homicidios, este año ya es el más violento de la historia de Costa Rica y según expertos podría cerrar con 850 o 900 asesinatos.

Limón está a un caso de alcanzar a San José que encabeza la lista de violencia con 164 homicidios.

Provincia Homicidios 2023 San José 164 Limón 163 Puntarenas 107 Alajuela 76 Guanacaste 70 Cartago 50 Heredia 36

Dos crímenes cuádruples

Este es el segundo crimen cuadrúple en lo que va del 2023, otro caso ocurrió en Nosara de Guanacaste el 11 de julio pasado. Las víctimas fueron Ronald Delgado Víquez, de 43 años; su hijo Janiel Delgado Alvarado, de 21; un menor de 17 años, primo del joven; y Kevin Villalobos Arce, de 22 años, quien, al parecer, era un allegado de los tres fallecidos.

En julio se dio un crimen cuadrúple en Nosara.

Todos ellos trabajaban como vendedores de ollas. Estas víctimas iban en el vehículo y en determinado momento unos pistoleros los interceptaron; sin embargo, las víctimas sobrevivieron y huyeron a toda velocidad. No obstante, los sicarios continuaron el seguimiento de las cuatro personas hasta matarlas.