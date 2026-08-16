Matan a balazos a un veinteañero cuando viajaba como acompañante en un carro

Un muchacho de 20 años murió tras ser atacado a balazos mientras viajaba como acompañante en un vehículo la tarde de este sábado 15 de agosto en Agua Caliente de Cartago.

El fallecido, de apellido Ramírez, viajaba junto a otro joven de 21 años, de apellido Córdoba, quien conducía el carro y también resultó herido durante el ataque.

Los hechos ocurrieron pasadas las 2 p. m. en vía pública y fueron atendidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades judiciales, los dos jóvenes se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptados por unos sujetos que viajaban en otro carro.

“De acuerdo con la versión preliminar, el fallecido viajaba como acompañante en un vehículo que era conducido por Córdoba, cuando en determinado momento, al parecer fueron interceptados por sujetos a bordo de otro carro, siendo que desde ese otro vehículo les dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, informó la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Familia de Limón sufrió un trágico cierre del Día de la Madre tras ataque mortal contra una mujer

Un hombre de apellido Ramírez, de 20 años viajaba en el asiento del acompañante de un carro cuando le dispararon, el conductor del carro de apellido Córdoba resultó herido durante el ataque en Agua Caliente de Cartago. Foto: ANI (ANI/ANI)

Ramírez recibió impactos de bala en la cabeza y el hombro izquierdo. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, Córdoba resultó herido en la cabeza, el hombro izquierdo, el cuello, las manos y el muslo derecho. El joven fue trasladado al Hospital Max Peralta para recibir atención médica.

OIJ busca determinar el móvil

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo de Ramírez, que fue trasladado al Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Además, los casquillos en la escena fueron remitidos a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

La investigación continúa a cargo del OIJ de Cartago con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el ataque, determinar el móvil del homicidio e identificar y localizar a las personas sospechosas de cometerlo.