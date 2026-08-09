Sucesos

Matan a balazos en Batán a policía que estaba suspendido por una investigación en su contra

Oficial de 21 años estaba suspendido por investigación por presunta concusión

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Por Silvia Coto

El hombre asesinado a balazos este domingo en Matina, Limón, era un policía del Ministerio de Seguridad Pública y trabajaba para la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón.

El OIJ confirmó que la moto del oficial suspendida no estaba en la escena
El OIJ confirmó que la moto del oficial suspendido Osvaldo Velasquez no estaba en la escena (cortesia/cortesía)

La víctima fue identificada como Osvaldo Velázquez Ramírez, de 21 años, quien fue encontrado sin vida tras un incidentea balazos ocurrido en el barrio de Leite, frente a la parada de buses.

Según información suministrada por la Fuerza Pública, los oficiales recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego y, al llegar al sitio, confirmaron que había una persona fallecida producto de heridas de bala.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras una balacera ocurrida cerca del Paseo Metrópoli, en Cartago.
Policías (Keyna Calder/Cortesía)

Posteriormente, mediante las diligencias realizadas, se confirmó la identidad del fallecido y su vínculo con el Ministerio de Seguridad Pública.

Sin embargo, las autoridades indicaron que Velázquez Ramírez se encontraba suspendido de sus funciones debido a una investigación relacionada con el presunto delito de concusión.

La concusión es un delito relacionado con el abuso de una función pública. Se configura cuando un funcionario público, aprovechándose de su cargo, exige o hace que una persona entregue dinero, bienes o algún beneficio que no corresponde legalmente, utilizando su autoridad o las funciones que desempeña.

Según explicó el director general de la Fuerza Pública, comisario Raúl Rivera, los hechos por los que fue suspendido ocurrieron el 26 de marzo de 2026 y la Fiscalía de Bribri solicitó la suspensión del funcionario.

Además, el Ministerio de Seguridad Pública mantenía abierta una investigación administrativa contra el oficial por esa misma causa.

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El homicidio permanece bajo investigación judicial para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, establecer el móvil y dar con los responsables.

Sin embargo, el OIJ de momento solo indicó que Velázquez presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, la espalda, el tórax y los brazos.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que el joven llevaba un casco de motociclista. Preliminarmente, se presume que la motocicleta en la que viajaba había sido sustraída del lugar.

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OIJ heridas por proyectilhomicidio en Barrio de LeiteOsvaldo Velázquez Ramírezhomicidio en Batán
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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