“Me han quitado la niña de mis ojos”, palabras del papá María Luisa que recuerda su hermana en juicio

Aura Lupita Cedeño fue la última de los hermanos de María Luisa Cedeño que declaró en la continuación del debate por el atroz homicidio de la doctora.

Ella fue quien se encargó de decirle a su papá que María Luisa fue víctima de un homicidio; esto porque en un principio un doctor señaló en un chat que la anestesióloga se había quitado la vida al consumir pastillas; sin embargo, desde el inicio la familia no lo creyó.

Además, María Luisa siempre fue la consentida de su familia y era la que los guiaba en todo.

El 20 de julio del 2020 la familia estaba destrozada con la fatal noticia, la mamá de ellos, Vilma Quesada, quedó en shock y casi no hablaba.

Don Arnoldo Cedeño, el papá, estaba en un cuarto y fue ahí cuando Aura Lupita aprovechó para decirle la causa de la muerte.

“Mi mamá se acostó temprano, aunque no dormía, ella solamente estaba en el cuarto.

“Mi papá sí manifestó ‘me han quitado la niña de mis ojos, ¿ahora quién me va a cuidar?, ¿quién me va a ayudar en mi vejez? si ella era la que siempre estaba pendiente de mí ¿quién?’. Él no podía creerlo”, le dijo la hermana a los jueces durante su declaración.

Aura Cedeño hermana de María Luisa Cedeño. Foto: Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

Los hermanos aseguran que María Luisa hablaba diariamente con la mamá y pasaba preguntando por la salud de su papá.

Este martes 17 de enero continuarán declarando los papás de María Luisa por medio de videoconferencia.