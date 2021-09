Médico forense examinará a Mélida Solís, del resultado depende si le dan casa por cárcel

Un médico del Complejo de Ciencias Forenses, del OIJ, examinará la salud de Mélida Solís, dueña de la constructora H.Solís, y del resultado depende si le dan casa por cárcel o sigue descontando prisión preventiva en la cárcel El Buen Pastor (llamada también Vilma Curling).

La decisión de revisarla salió de una audiencia que se hizo la mañana de este jueves en los Tribunales de Goicoechea, donde los defensores de Solís presentaron una serie de documentos que darían cuenta del estado de salud actual de Solís. investigada por el caso Cochinilla.

El cambio de medida sería para que la empresaria reciba el cuidado médico que necesita.

Los representantes de Carlos Cerdas, el dueño de Meco, tuvieron una audiencia el miércoles, para pedir cambios de medidas cautelares, y presentaron 12 posibles alternativas, entre estas casa por cárcel, uso de tobillera y pago de fianza. La decisión judicial podría conocerse esta misma semana.

Erick Gatgens, abogado de Mélida Solís, dijo que no podía dar detalles de lo ocurrido, pero afirmó que la gestión hecha por su cliente y las de Carlos Cerdas fueron diferentes. No reconoció que en el caso de Solís fuera para pedir arresto domiciliario.

[ Mélida Solís y Carlos Cerdas estarán en un “hotel de 5 estrellas” ]

“Se trata de dos gestiones distintas, en el caso de doña Mélida no es un cambio de medida cautelar por cambio de circunstancias, es una gestión de otra naturaleza que lamentablemente no puedo adelantar en este momento. Puedo indicar cuando ya esté concluido el trámite, pero lo importante es que la gestión no ha concluido, va a continuar la semana entrante o la siguiente”, dijo.

Mélida Solís llegó a la audiencia esposada y acompañada por dos custodias del OIJ.