Megacaso Fénix: condenan a banda del mayor lavado de dinero en la historia del país

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en San José, condenó la tarde de este martes a 10 imputados del caso Fénix a penas de entre 10 y 16 años de prisión por narcotráfico y legitimación de capitales.
Uno de los sentenciados es José Giovanni Segura, líder de la estructura criminal conocido como “Narizón”. Él era defendido por el diputado electo del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.
Las condenas, según informó la Corte, fueron en total de 119 años:
- Segura: 16 años de prisión
- Garro: 14 años de prisión
- Calderón: 14 años de prisión
- Núñez: 12 años de prisión
- Chacón (mujer): 12 años de prisión
- Rojas: 11 años de prisión
- Osorno: 10 años de prisión
- Arias: 10 años de prisión
- Chacón (mujer): 10 años de prisión
- Obregón (mujer): 10 años de prisión
Aunque en el juicio había 20 imputados, la mitad de ellos fueron absueltos.
Este juicio fue bastante complejo, ya que el Ministerio Público lo considera el mayor caso de lavado de dinero en la historia del país.
La investigación se inició en 2019, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas detectara movimientos financieros sospechosos en la zona sur.
En febrero de 2022, el OIJ realizó 35 allanamientos que permitieron decomisar más de ¢5.155 millones en efectivo, carros de lujo, cabezas de ganado, caballos finos y otro montón de bienes.
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Segura fue capturado el 12 de abril de ese año en Chiriquí, Panamá, y extraditado posteriormente a Costa Rica.
La banda tenía la Hacienda Fénix, ubicada en Pérez Zeledón, propiedad que dio nombre al proceso judicial, valorada en ¢132 millones
Al conocerse el fallo, varios allegados de los detenidos empezaron a llorar, por lo que el tribunal debió hacer un llamado a la calma para poder seguir con la lectura de la sentencia.