Mejor amigo de María Luisa Cedeño contó que ella le envió un mensaje la noche antes del fatal hallazgo

Mauricio Bolaños, el mejor amigo de la doctora María Luisa Cedeño. Foto Silvia Coto.

Mauricio Bolaños, el mejor amigo de la doctora María Luisa Cedeño, aseguró que la noche antes de que apareciera el cuerpo de la doctora ella le mandó un mensaje de WhatsApp.

Ellos vivían cerca y casi que hablaban a diario y también se veían todas las semanas, porque cuando se vino la pandemia con el cierre que había compartían para ver tele, conversar y hasta comerse un sándwich. Ellos eran confidentes.

El fin de semana que se dio el homicidio, Mauricio y su novia se fueron a pasear a Monteverde y María Luisa les contó que ella andaba en Quepos de paseo hasta les compartió fotos de ella y su perrita Mafalda y estuvieron conversando.

Mafalda fue la fiel compañera de María Luisa Cedeño hasta el día de su muerte

“El domingo yo regresé a mi apartamento y ella en la noche me mandó un video de una canción ranchera porque a los dos nos gustaban mucho, sobre todo a ella, las amaba, era de Alejandro Fernández. No le conteste más porque estaba muy cansado y al día siguiente como a mediodía me llamaron para decirme que la encontraron muerta en el hotel”, dijo.

El mensaje lo recibió a eso de las 8:30 de la noche.

Bolaños, quien es abogado, también comentó que a la doctora la tenía triste la situación con su novio porque él tenía hijas y muchas veces no se podían ver porque a ellas no les parecía la relación entre ambos.

Él asegura que la doctora estaba enamorada de un doctor y que planeaban viajes juntos y al final le tocaba irse sola.

Bolaños cree que incluso el viaje a Quepos su amiga lo planeo para ella y su pareja y al final se fue sola y la había notado un poco triste, aunque asegura que ella estaba acostumbrada a viajar sola ya que la invitaban mucho a seminarios, en algunos participaba como expositora.

De esta manera es cómo exnovio de María Luisa Cedeño la recuerda

Además aseguró que en algún momento le tocó interceder y enviar un correo al novio de la doctora para que le advirtiera a su expareja le dejara de decir cosas despectivas a Cedeño cuando la veía, él comentó que la situación se calmó por un tiempo.

El abogado relató que para él fue durísimo la muerte de la doctora.

“Ella era mi confidente, fue algo terrible, la tarde del lunes una amiga de nosotros en común me llamó para decirme que a María Luisa la habían asesinado”, dijo.

Bolaños asegura que María Luisa era una mujer sociable, simpática y muy educada, además de que era una hija muy presente, su muerte le sigue doliendo mucho.

La doctora fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020 en el hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio, Quepos, víctima de múltiples lesiones y violaciones.