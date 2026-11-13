Mensajes que habría recibido una adolescente llevaron al OIJ hasta un profesor

Un profesor de apellido Murillo, de 34 años, quedó en manos de las autoridades como sospechoso de los delitos de seducción o encuentros con menores por medios electrónicos.

La captura la efectuó el OIJ de Grecia durante dos allanamientos: uno en una vivienda en Poás de Alajuela y otro en el centro educativo donde laboraba el docente, en ese cantón alajuelense.

Según detalló la oficina de prensa de la Policía Judicial,las pesquisas iniciaron a mediados de octubre pasado, luego de que, aparentemente, una adolescente recibiera mensajes con contenido sexual y fotografías de las partes íntimas de un hombre.

Ante esta situación, se presentó la respectiva denuncia y los investigadores realizaron varias diligencias que permitieron identificar al sospechoso.

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Un profesor de apellido Murillo, de 34 años, quedó en manos de las autoridades por ser sospechoso de los delitos de seducción y encuentro con menores por medios electrónicos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Posteriormente, coordinaron con el Ministerio Público para detenerlo y allanar tanto su vivienda como su lugar de trabajo.

Durante los operativos, los agentes decomisaron varios indicios que serán analizados como parte de la investigación. Entre ellos figuran celulares, dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego y aparente marihuana.

Esto señala el centro educativo

La institución donde fue detenido el profesor confirmó el operativo y brindó una aclaración sobre la situación del docente.

En el Liceo Experimental Bilingüe de Grecia indicaron que Murillo había sido nombrado recientemente en la institución, en sustitución de una profesora que se encuentra incapacitada.

Además, señalaron que el caso que dio origen a la investigación está relacionado con otro centro educativo y no con situaciones ocurridas en ese liceo.

“Hasta el momento, ningún estudiante de nuestra institución se ha visto afectado”, aclararon.