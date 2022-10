Mensajes revelan que Miranda estaba desesperado por estar con una mujer días previos a homicidio de doctora

La analista explicó que en el celular de Miranda encontró múltiples conversaciones con mujeres, incluso con una que, al parecer, ofrecía servicios sexuales. Foto: Adrián Galeano (Adrián Galeano Calvo)

Mensajes de WhatsApp y en aplicaciones como Tinder (enfocada en citas y encuentros sexuales) revelaron que un hombre apellidado Miranda Izquierdo, acusado por el homicidio de María Luisa Cedeño, estaba desesperado por estar con una mujer días previos al crimen de la anestesióloga.

Así lo dejó entrever el análisis realizado por una analista criminal forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Núñez, quien estuvo a cargo de la revisión del celular que le fue decomisado a Miranda.

La especialista dio a conocer los hallazgos de su informe la tarde de este jueves, durante el juicio que se lleva contra él y otros dos hombres de apellidos Bodaan y Herrera.

Núñez explicó que al hacer un exhaustivo análisis del celular propiedad de Miranda descubrieron que este mantenía múltiples conversaciones con varias mujeres, a quienes les pedía que se “conocieran” tras haber intercambiado unos pocos mensajes.

Esas comunicaciones las hizo, principalmente, por medio de la aplicación Tinder durante el mes de julio, días previos a que Cedeño fuera asesinada en su habitación.

Además, la especialista también se refirió a una conversación entre Miranda y una mujer identificada bajo el seudónimo “AZ”, quien al parecer se dedica a ofrecer servicios sexuales. Esa conversación ocurrió el 15 de julio del 2020, cinco días antes de que ocurriera el crimen.

En dicho intercambio de mensajes la mujer le indicó a Miranda que le podía cobrar ₡40 mil por un servicio de una hora. Por su parte, el acusado le preguntó cuándo podían verse y que estaba interesado en hacer un trío, por lo que le pidió a “AZ” que fuera buscando a una amiga.

“Nosotros de alguna manera lo hemos interpretado como parte del proceso si se revisan las decenas de conversaciones porque lo de hoy solo fue una muestra, Hay decenas de conversaciones en los primeros días del mes de julio y hasta dos días antes del día de los hechos; él, constantemente, buscaba mantener contactos con mujeres y es claro y evidente que ese comportamiento de él es un tema que guarda relación con los hechos”, explicó Alfonso Ruiz, abogado de la familia de la doctora Cedeño.

Por su parte, Erick Gatgens, abogado de Miranda, dijo que esto no se trataba de un juicio moral y que no se podía juzgar al acusado por el contenido que había en su celular. Además, indicó que dichas conversaciones no guardan relación directa de su representado con la comisión del hecho.