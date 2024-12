Milagro de vida: A papá de cinco hijos le explotó un pulmón y le armaron una pierna

Luis Fonseca Vargas es un verdadero milagro, él es un papá de cinco hijos que sufrió un terrible accidente de tránsito que lo tuvo al borde de la muerte, luego de que uno de sus pulmones explotó.

Luis Fonseca Vargas sobreviviente de grave accidente de tránsito en Grecia y su esposa Beverly no se dan por vencidos. Fotos: Beverly Steller (Beverly Ste)

Los días no han sido fáciles para su familia, primero por la terrible noticia, luego porque su pronóstico de vida era reservado y ahora porque perdió la movilidad de su brazo y pierna izquierda y debe permanecer en cama.

Aunque algunos días Luis se siente triste por la situación que están viviendo, también está agradecido con Dios por estar vivo y tener a su esposa e hijos a su lado.

Doña Beverly Steller, su esposa, nos contó sobre la recuperación de Luis, pues él debe permanecer en reposo absoluto para darle tiempo a su cuerpo de seguir mejorando.

“Mi esposo ha estado bien dentro de lo que cabe, no mueve el brazo ni la pierna izquierda, en el hospital va a recibir cinco terapias, pero necesita más, él no puede flexionar bien la rodilla, el doctor le dijo que el brazo no le iba a funcionar nunca más, no puede mover del todo la pierna ni se puede apoyar, pero nosotros creemos en Dios y por fe creemos que él con el tiempo va a moverlos”, dijo la esposa, quien también ha sido muy valiente.

El accidente ocurrió el 9 de octubre en Grecia, cuando Luis fue chocado por un camión, el carro en que viajaba quedó en pérdida total.

En la pierna Luis tiene un clavo en el fémur, pines, tornillos, cuando ocurrió el accidente le quedó la rodilla expuesta, en el choque sus piernas chocaron contra el dash del carro.

“Los doctores nos explicaron que prácticamente tuvieron que sacar el fémur de la pierna y armarlo afuera porque era la única opción”, comentó la esposa.

Luis Fonseca Vargas perdió la movilidad del brazo y la pierna tampoco la puede mover, los dedos del pie sí. (Beverly Ste)

En el accidente al papá le explotó un pulmón, los intestinos y todo se le movió a la izquierda, lo operaron del tórax, le habían colocado una manguera en el pulmón para que drenara, ya se la lograron quitar, también sufrió una hemorragia en el bazo.

“Lo del pulmón se le complicó mucho porque cuando estaba en cuidados intensivos se le pegó una bacteria en el pulmón, pero poco a poco vamos con mejorías”, dijo.

Beverly cuenta que todos los días tiene que inyectarle anticoagulantes por estar encamado.

“Él tuvo un fuerte golpe en la cabeza y al principio yo tenía mucho miedo porque el cerebro estaba muy inflamado, eso también ha mejorado, la póliza del carro tenía full cobertura, el carro era prestado, un amigo nos lo prestó ese día, y cubrió todo lo de cuidados intensivos, ya luego no alcanzó”, dijo.

A esta mujer la entristece ver que su esposo sicológicamente está mal.

“Llora, se despierta llorando, no recuerda nada, hemos buscado cámaras y testigos, nadie sabe qué paso. Le cuesta mucho dormir, a veces son las 3 de la mañana y está despierto. Le dan muchos calambres y le pasa que de un momento a otro le suena la rodilla y empieza a gritar y llorar, el medicamento que le hace lo tenemos que comprar, pero no siempre podemos”, comentó.

Para los hijos de la pareja de 5, 6, 8, 13 y 14 años ha sido muy duro lo que ocurrió.

La familia está más unida ante la situación que están pasando. Foto: Beverly Steller. (Beverly Ste)

“La menor se dio cuenta desde que ocurrió el accidente, decía que se iba a quedar sin papá, cuando nos traían víveres o algo no se los comían como por miedo de que eso era porque a papá le iba a pasar algo, ahora se le quedan viendo y les da mucho miedo golpearlo, uno de ellos está más rebelde, anda estresado y no quiere ni contestar, nos tiene muy preocupados, tiene nueve años, no expresa lo que siente”, contó.

Beverly se dedica a atender a su esposo las 24 horas, ella tiene que bañarlo, cambiarlo y asistirlo en todo, y además ve por sus hijos, por lo que pasa todo el día en un corre, corre.

LEA MÁS: Esta es la dramática situación del papá a quien le explotó un pulmón tras choque

La pareja tenía un emprendimiento en el que vendían artículos en una tiendita virtual, pero por el accidente vendieron los productos a precio para recuperar alguito y ayudarse.

La esposa nos contó que un señor les regaló una bicicleta y están haciendo una rifa para que con ese dinerito pagar los gastos mínimos de la casa, pero aún le quedan bastantes, algunas personas les ayudaron y lograron pagar la casa hasta febrero, pero luego de esa fecha no saben qué harán porque por ahorita para ellos es imposible trabajar.

Luis Roberto Fonseca sufrió el accidente el 9 de octubre

A la pareja le ofrecieron un bono para construir, pero no tienen lote y no saben ni qué hacer para poder ayudarse y conseguir uno, su situación es muy dura, sin embargo, no dejan de luchar y no se permiten como familia darse por vencidos.

Si usted desea ayudarlos puede contactarlos al 6202-0361 ese número tiene sinpe móvil, cualquier empujoncito por más pequeñito ellos lo agradecen de corazón.