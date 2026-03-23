Millonario decomiso en carretera: OIJ incauta $80 mil y detiene a dos jóvenes en Pérez Zeledón

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón realizaron un millonario decomiso de dinero en efectivo tras una intervención en Pérez Zeledón.

De acuerdo con el informe policial, a eso de las 4:30 p.m. oficiales de la Fuerza Pública mantenían un control vehicular en carretera, específicamente en el centro del cantón, cuando observaron un vehículo 4x4 cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa.

A dos jóvenes les decomisaron $80 mil en efectivo (Cortesía/Cortesía)

Al detenerlos y efectuar una inspección superficial del automotor, los oficiales ubicaron un maletín en la parte trasera, por lo que coordinaron con agentes judiciales para realizar una revisión más detallada.

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Los investigadores dieron aviso al Ministerio Público, solicitando la presencia de un juez de la República y del abogado de los sospechosos, con el fin de cumplir lo establecido por la normativa legal.

Durante la inspección del maletín, los agentes localizaron una considerable suma de dinero en efectivo que ascendía a un total de 80.000 dólares.

En el sitio fueron detenidos dos hombres, de 19 y 24 años, quienes no lograron justificar el origen legal del dinero, por lo que quedaron a las órdenes de la autoridad judicial correspondiente.

A ambos se les impuso la medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso.