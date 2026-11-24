Un funcionario de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia fue detenido como sospechoso de robar ¢3 millones de una caja fuerte de las instalaciones de ese gobierno local.

Se trata de un hombre de 37 años, de apellido Carvajal, quien fue capturado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante un allanamiento realizado la mañana de este martes en una vivienda ubicada en Santo Domingo.

El hombre fue detenido omo sospechoso de robar ¢3 millones de una caja fuerte (OIJ/Cortesía)

Según información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, cuando, en apariencia, el sospechoso habría forzado la puerta de una oficina de la Municipalidad y sustraído el dinero que estaba guardado en una caja fuerte.

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Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, efectuaron el allanamiento a eso de las 5 a. m. de este martes.

Durante el operativo, además de detener a Carvajal, los investigadores decomisaron un teléfono celular y ¢300.000 en efectivo, que formarán parte de las diligencias de investigación.

El hombre quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.