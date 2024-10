Minero que falleció sepultado habría tenido un mal presentimiento, pero por una obligación decidió ir al trabajo

Quizás Isaac Picado Villalobos, el joven minero que falleció sepultado en Las Juntas de Abangares, en Guanacaste, habría presentido que algo malo podría pasarle y por eso se resistía a ir al trabajo; sin embargo, una obligación en su hogar lo llevó a ir al arriesgado sitio.

Yamileth Medina Orozco, pareja de Isaac, recuerda que durante la semana no quería ir a trabajar, porque decía que había llovido mucho en la zona, pero el pago del recibo de electricidad lo atormentaba y dijo que iría solo a sacar un canasto para ver si encontraba oro y así cancelar esa obligación.

Isaac Picado Villalobos junto a su pareja Yamileth Medina Orozco. Él murió sepultado en una mina en Las Juntas de Abangares, Guanacaste. Foto: Yamileth Medina para La Teja

La familia es de escasos recursos y vive con lo que sacan en las minas. Isaac era la mano derecha para sus papás y para sus hijos, su padre es no vidente.

“En estos días había llovido mucho en esta zona, él me dijo: ‘No quiero ir, a mí nada se me ha perdido ahí'. Le dije que no fuera, que ahí teníamos arroz y frijoles, pero estaba el recibo de la luz y me dijo: ‘Voy a tener que ir, voy a ir por una cajuela y la otra semana voy por otra’, se fue el viernes por la bendita cuestión de pagar la luz, uno no va a pensar que en un ratito va a pasar eso”, recordó Yamileth.

La esposa también recuerda la última sonrisa que le regaló a ella y a su hija el viernes 11 de octubre anterior.

“Él se levantó, extendió las manos y dijo: ‘Qué pereza tengo de ir a la mina’, mi hija le dijo: ‘¿Papá, ya te vas?’, y él se sentó en una silla mecedora y comenzó a ponerse las botas, se le quedó viendo a la niña y sonrío, le dijo: ‘Sí, mi amor ya me voy, porque su mamá no me quiere en esta casa, ahora me voy y no vuelvo nunca más’ (él vacilaba con decir que la esposa no lo quería).

“Él a veces me decía esas cosas en forma de vacilón, eran seis años de estar juntos, solo me le quedé viendo, en eso él se levantó y me dijo: ‘Bueno, ahora vengo’, me dijo adiós con la mano, se fue como a las 9:30 o diez de la mañana, pero vea, todavía no ha regresado a la casa, todo esto duele mucho”, expresó la esposa.

Yamileth Medina Orozco junto a su papá durante la búsqueda de su esposo, Isaac Picado Villalobos, quien murió sepultado en una mina en Las Juntas de Abangares, Guanacaste. Foto: Yamileth Medina para La Teja

Isaac murió a la 1:58 p.m. de ese viernes al quedar sepultado, su cuerpo apareció este lunes a las 2:34 p.m., luego de tres días de búsqueda en la zona.

Usted puede ayudar a la esposa por medio de un SINPE Móvil al 6258-9562, a nombre de Yamileth Medina. Ella e Isaac tuvieron dos hijos: una niña de cuatro años y un chiquito de dos años.