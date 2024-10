Minero que sobrevivió a deslizamiento enfrenta una pesadilla desde que perdió a su hermano

Una serie de pesadillas son las que persiguen al minero José Antonio Picado Villalobos, de 31 años, sobreviviente del deslizamiento en Las Juntas de Abangares, Guanacaste en el que murió su hermano Isaac, de 24 años.

Este joven no ha podido descansar, porque cada vez que cierra los ojos siente que está siendo arrastrado tal como lo que enfrentó la tarde del viernes 11 de octubre anterior.

José Antonio Picado Villalobos, de 31 años, sobreviviente del deslizamiento en Las Juntas de Abangares. Foto: José Antonio Picado para La Teja

“Me acuesto y cuando me voy quedando dormido son brincos los que pego en la cama, siento que todavía voy cayendo por ese guindo, vieras que feo, sigo pensando en mi hermano, esto ha sido una de las pesadillas de las más grandes que ha existido en mi vida”, expresa el joven.

José menciona que Isaac era el único hermano que le quedaba, otro falleció de una enfermedad; ante la pérdida de él no quiere volver a ser minero.

“No quiero volver a ser minero nunca más, quedé traumado”, manifestó el joven.

Él agradece el estar vivo y considera que es un milagro del que solo Dios lo pudo haber salvado.

“Todo el mundo ha dicho lo mismo que he sido un milagro, fue Dios el que metió mano ahí, donde sentí que se fue la tierra, que todo se hacía para abajo y que yo iba en el aire, pensé en mi familia y solo pensé ‘Dios acompáñame y cuida a todos’, esto es lo último que voy a vivir, le doy gracias a Dios porque me tiene vivo y respirando, pero no dejo de pensar en mi hermano”, recordó el José.

El minero Isaac Picado Villalobos murió sepultado por deslizamiento en Abangares. Foto Guanacaste Informativo.

El cuerpo de Isaac apareció este lunes a las 2:30 p.m. los vecinos de San Juan Grande de Abangares espera que el cuerpo llegue la noche de este martes para despedirlo.

Isaac dejó dos hijos y su familia necesita ayuda económica, pues son una familia de escasos recursos, usted les puede hacer un Sinpemóvil al 62589562.