Misteriosa desaparición: ayude a familia y al OIJ a encontrar a jovencita de 17 años

La familia de Brenda Michelle Alvarado García, de 17 años, vive momentos de angustia tras su desaparición en Desamparados, San José.

De acuerdo con la información confirmada por el OIJ, la adolescente fue vista por última vez el miércoles 18 de febrero. La denuncia por su desaparición fue interpuesta al día siguiente, el 19 de febrero.

Brenda Michelle Alvarado García, de 17 años, desaparecida en Desamparados. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Desde entonces, el paradero de Brenda Michelle Alvarado García es un misterio, situación que mantiene a sus familiares desesperados y solicitando ayuda urgente para ubicarla lo antes posible.

Las autoridades piden a cualquier persona que la haya visto o que tenga información sobre su ubicación que se comunique de inmediato a la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645. Cualquier dato puede ser clave para dar con su paradero.

