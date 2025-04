Modelo desaparecida: Este fue el lugar donde encontraron el carro de Rashab García

El carro de la mdelo no tenía placas. Foto MSP. (MSP/El carro de la mdelo no tenía placas. Foto MSP.)

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el caso de Rashab García, la modelo de 32 años que está desaparecida desde el pasado viernes, pues el OIJ confirmó que ya encontraron su carro.

El vehículo de la modelo fue encontrado a más de 120 kilómetros de donde se le perdió el rastro, pues ella fue vista el pasado viernes en Orotina de Alajuela, mientras que su carro fue encontrado la tarde de este lunes en Guápiles, en Limón.

LEA MÁS: Modelo desaparecida: OIJ confirma aterrador hallazgo en casa de Rashab García

Michael Soto, director del OIJ, confirmó que se trata del mismo vehículo que era conducido por un sujeto apellidado Brenes, de 36 años, quien fue detenido cuando trató de darse a la fuga de la Policía.

“Ayer (lunes), en un retén policial en Guápiles, sobre la ruta 32, la Fuerza Pública en un trabajo muy efectivo logra ubicar transitando el vehículo de la modelo y el mismo se da a la fuga”, comentó Soto.

En cuanto al sospechoso, el jefe judicial explicó que este es vecino de los barrios del sur de San José y cuenta con antecedentes penales. Se supo que dichos antecedentes estarían relacionados con delitos contra la propiedad.

LEA MÁS: Novela de traiciones: Esto habría hecho líder narco cuando se dio cuenta que pareja quería matarlo

Rashab García Valverde está desaparecida desde el viernes. Foto: Para La Teja (La Teja/La Teja)

Aterrador hallazgo

Soto también reveló que durante la inspección a una casa en Orotina, en la que la modelo vivía con su pareja, dieron con un importante hallazgo.

“Hace pocas horas se terminó la inspección ocular de la casa de habitación donde vivía esta joven con su pareja y se localizaron algunos rastros de sangre que se están procesando para lo correspondiente”, dijo.

LEA MÁS: Él era el conductor de lujoso carro que fue acribillado afuera de bar

En cuanto a la pareja de la modelo, Soto dijo que este sujeto, cuya identidad no ha sido dada a conocer, aún no ha sido ubicado, por lo que no han podido entrevistarlo para conocer su versión de lo sucedido.

El OIJ también confirmó que Rashab desapareció junto a un amigo colombiano, con quien fue vista por última vez el pasado viernes.

“Este martes, se va a trabajar en diferentes puntos cercanos a la zona, con equipo de rastreo, siempre con la esperanza de que las dos personas aparezcan vivas, pero no podemos descartar ninguna posibilidad”.