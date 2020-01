“Tenía un montón de mensajes de personas preguntándome si había perdido el ojo, pero gracias a Dios no, aunque el susto fue muy grande porque tuve una herida que tuvieron que coser, además la cara se me hinchó. De momento el dolor no lo siento porque me tienen medicado, pero sé que cuando me dejen de poner los medicamentos la recuperación será dolorosa”, expresó el muchacho.