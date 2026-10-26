MOPT mueve sus fichas y nombra a exjefe de Fuerza Pública como nuevo director de Tránsito

El exdirector de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón Hernández, estará al frente de la Policía de Tránsito.

El nombramiento comenzó a regir este lunes 26 de octubre, según confirmó el ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva.

Erick Calderón es el nuevo director de la Policía de Transito (MOPT/MOPT)

Calderón llega a un puesto que permanecía vacante desde el pasado 8 de mayo, cuando venció el nombramiento de Martín Sánchez.

El nuevo director es licenciado en Criminología y cuenta con una maestría en Gerencia de Proyectos. Además, recibió formación en liderazgo policial mediante programas dirigidos a comisarios y líderes de la Policía de Costa Rica, impartidos por INCAE Business School.

El MOPT recalcó que también cuenta con capacitaciones internacionales en liderazgo, derechos humanos y prevención de delitos y terrorismo.

Zeledón destacó la experiencia de Calderón en puestos de jefatura dentro de la Fuerza Pública, así como su trayectoria en el manejo de personal y disciplina policial. Según el jerarca, su preparación será importante para fortalecer la dirección de este cuerpo policial.

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Entre los objetivos anunciados para esta nueva etapa está reforzar la prevención de conductas de riesgo en carretera, particularmente el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos.

El MOPT también señaló que se dará especial atención a la prevención de muertes de motociclistas, uno de los grupos más afectados.