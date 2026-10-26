Sucesos

MOPT mueve sus fichas y nombra a exjefe de Fuerza Pública como nuevo director de Tránsito

Exdirector de la Fuerza Pública de Cartago asumirá la dirección tras un vacío desde mayo

Por Silvia Coto

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El exdirector de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón Hernández, estará al frente de la Policía de Tránsito.

El nombramiento comenzó a regir este lunes 26 de octubre, según confirmó el ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva.

Director de Tránsito.
Erick Calderón es el nuevo director de la Policía de Transito (MOPT/MOPT)

Calderón llega a un puesto que permanecía vacante desde el pasado 8 de mayo, cuando venció el nombramiento de Martín Sánchez.

El nuevo director es licenciado en Criminología y cuenta con una maestría en Gerencia de Proyectos. Además, recibió formación en liderazgo policial mediante programas dirigidos a comisarios y líderes de la Policía de Costa Rica, impartidos por INCAE Business School.

El MOPT recalcó que también cuenta con capacitaciones internacionales en liderazgo, derechos humanos y prevención de delitos y terrorismo.

Zeledón destacó la experiencia de Calderón en puestos de jefatura dentro de la Fuerza Pública, así como su trayectoria en el manejo de personal y disciplina policial. Según el jerarca, su preparación será importante para fortalecer la dirección de este cuerpo policial.

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Entre los objetivos anunciados para esta nueva etapa está reforzar la prevención de conductas de riesgo en carretera, particularmente el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos.

El MOPT también señaló que se dará especial atención a la prevención de muertes de motociclistas, uno de los grupos más afectados.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.