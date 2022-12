Mortal accidente evitó que joven disfrutara de la final del Mundial junto a su mamá

El fatal accidente ocurrió la madrugada de este domingo.. Foto Noticias Aguas Zarcas.

Ronald Meza Rivera, de 20 años, y su mamá, Alma Rivera, habían planeado desayunar en familia este domingo para luego ver la gran final del Mundial de Qatar 2022, pues era un partido que Meza no quería perderse por nada del mundo.

Sin embargo, ese desayuno nunca se realizó y la familia tampoco pudo disfrutar de la victoria de Messi y compañía, pues para ese momento Alma y sus seres queridos apenas estaban asimilando la muerte de Ronald, quien falleció en un accidente de tránsito.

“Él nos dijo: ‘mañana (domingo) vengo a las 9:00 a.m. para que veamos el partido, voy a traer pancito, o ahí vemos qué traigo para que compartamos’. Él estaba como loco por ese partido, pero lamentablemente no se pudo”, dijo su madre.

El joven falleció a eso de las 2:30 a.m. de este domingo 18 de diciembre, cuando por razones que se desconocen, la motocicleta que conducía, chocó contra la estructura del puente sobre el río Aguas Zarcas, en San Carlos.

Horas antes, Meza estuvo compartiendo con su mamá en la casa de ella, en Las Delicias de Aguas Zarcas.

Ronald murió la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito. Foto tomada de Facebook.

Joven motociclista que murió venía de contarle a su mamá que había ganado el bachillerato

“Como a las 4:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que mi hijo había tenido un accidente en el puente y que yo tenía que ir. Le dije a mi esposo que por qué tenía que ir, porque si él había tenido un accidente lo correcto era que lo hubieran llevado en ambulancia. A mí me puso en duda eso, me agarró un dolor en el corazón y me puse a llorar.

“Yo pensaba que era que se había golpeado con un carro, pero jamás pensé que era lo que había pasado. Cuando llegamos al puente y vi el montón de cintas amarillas fue cuando el corazón se me despedazó”, dijo la madre de Ronald.

Él era un chiquito muy carismático, muy simpático, detallista, muy cariñoso. Tenía muchas amistades” — Alma Rivera, mamá de Ronald.

La mamá de Meza dice que aún no saben cuándo velarán a su hijo, pues todavía están reuniendo ayudas para afrontar todos los gastos de su funeral. Si usted desea ayudar a la familia del joven puede comunicarse con Alma al teléfono 6232-1081 o dar una donación por Sinpe Móvil a ese mismo número.