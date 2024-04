Mortal accidente impidió que joven odontólogo pudiera cumplirle promesa a su mamá

José Andrés Zeledón cumplió su sueño de graduarse como odontólogo. Foto cortesía Brenda Sevilla.

El odontólogo José Andrés Zeledón Sevilla, de 23 años, tenía muchas metas y sueños por cumplir, uno de ellos era una importante promesa que le había hecho hace tiempo a su amada madre, doña Brenda Sevilla.

Lamentablemente, José Andrés no podrá cumplir esa anhelada promesa, pues la tragedia se cruzó en su camino y su vida fue apagada a consecuencia de un aparatoso accidente de tránsito.

“Uno de sus sueños era llevarme a viajar, siempre me decía que cuando ya tuviera estabilidad económica me iba a llevar a viajar a algún lado. Siempre se preocupó mucho por mí, me decía que cuando él trabajara me iba a comprar tal cosa y que me iba a tener como una reina”, contó doña Brenda a La Teja.

El accidente que cobró la vida de Zeledón ocurrió a eso de las 10:30 p.m., del pasado viernes 22 de marzo, cuando el carro que manejaba, por circunstancias que no son claras, se salió de la calle y chocó de frente contra un árbol en Curime de Nicoya, Guanacaste.

LEA MÁS: Lloran a joven odontólogo de 23 años que falleció en trágico accidente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó en aquel momento que los paramédicos que atendieron el caso no pudieron hacer nada por el joven odontólogo, quien falleció de forma inmediata, debido a las lesiones que sufrió.

Meta cumplida

Pese a su corta edad, José Andrés era un muchacho con una visión muy clara de lo que quería para su vida, por eso se esforzó mucho por convertirse en un profesional, meta que alcanzó en setiembre del año pasado.

“Él llegó muy lejos, cumplió el sueño que tenía de ser odontólogo, de hecho él seguía estudiando, llevaba unos cursos de cirugía, quería especializarse y tenía muchos planes por delante”, dijo su mamá.

José Andrés soñaba con viajar junto a su mamá. Foto cortesía Brenda Sevilla.

Doña Brenda contó que el sueño de ser odontólogo surgió en su hijo cuando este apenas ingresó al colegio y desde ese momento lo apoyaron para que se hiciera realidad.

“Cuando él cumplió trece años y entró a sétimo se le tuvo que poner ortodoncia y a partir de ahí él me dijo: ‘Mamá, quiero estudiar Odontología’, y se le metió eso entre ceja y ceja, entonces le dije que nosotros íbamos a hacer hasta lo imposible para que cumpliera ese sueño”, recordó.

“La huella que él dejó en cada uno de nosotros, en las personas que tuvieron la oportunidad de tratarlo es imborrable”. — Sonia Sevilla, tía de José Andrés.

LEA MÁS: Papá tuvo una última noche muy especial junto a su bebita y esposa antes de morir en tragedia el Viernes Santo

Sonia Sevilla, tía de José Andrés, también lo recordó como un joven muy aplicado, que siempre se esforzó para que sus papás se sintieran orgullosos de él.

“Era un estudiante destacado, que salió de una escuelita y un liceo rural, irse para la capital a forjar su futuro, sus metas y su sueño, que siempre fue ser un odontólogo, así como el regresar a su pueblo a trabajar y hacer que sus papás se sintieran tan orgullosos de él por tanto esfuerzo y sacrificio”, dijo la tía del muchacho.

Aunque tenía poco de haberse graduado, José Andrés ya había conseguido trabajo en una clínica dental, lo que lo tenía muy contento.

“Cuando pasó el accidente él venía para mi casa porque salió de trabajar y tengo entendido que los viernes los compañeros de la clínica se reunían y se iban a comer juntos y ya después de eso él regresaba aquí”, señaló Sevilla.

Buen hermano

José Andrés junto a su mamá, Brenda Sevilla, su papá, José Rafael Zeledón; y su hermana, Angie Zeledón . Foto cortesía Brenda Sevilla.

Además de enfocarse en su futuro, José Andrés también se preocupaba mucho por su hermana menor, por eso siempre la aconsejaba y trataba de ser un buen ejemplo para ella.

La mamá de Zeledón contó que otra de las metas de su hijo era abrir su propia clínica odontológica, pues con esta quería ayudar a personas de escasos recursos que no podían tener acceso a ese tipo de servicios.

LEA MÁS: Alcalde electo de Parrita salió en libertad y a pesar de haber estado preso, asumirá el cargo

“Mi hijo fue el mejor del mundo, siempre le gustó sobresalir y hacer cosas nuevas, uno de sus mayores sueños era seguir superándose, de hecho siempre aconsejaba a su hermana para que se esforzara en los estudios, le decía que lo que costaba era lo que más se disfrutaba”, señaló la mamá del joven.

Doña Brenda contó que la última vez que vio a su hijo fue a eso del mediodía del viernes que ocurrió la tragedia, pues ese día él pasó por ella para llevarla a una cita al hospital y luego se despidió de forma amorosa, como era su costumbre.

“Lo voy a recordar tal y como era él conmigo, nunca hubo un malentendido o una discusión, para mí él fue el hijo más amoroso del mundo y siempre lo recordaré así”.