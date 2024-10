Mortal vuelco cobró vida de una mujer y dejó a otra en condición grave

Un fatal vuelco cobró la vida de una mujer y dejó a otra en condición grave en Sucre de San Carlos, zona norte del país.

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 5:54 a.m. de este martes 8 de octubre, en las inmediaciones del puente La Vieja.

Varias personas se acercaron a ayudar al enterarse de la tragedia en Sucre de San Carlos, zona norte del país, sin embargo ya una mujer estaba sin vida. Foto: Cortesía

LEA MÁS: Adulto mayor al que mataron a golpes mientras trabajaba había aceptado el puesto solo por una razón

La identidad de la fallecida no ha trascendido, sin embargo versiones no oficiales señalan que se trataría de una mujer de 54 años y en apariencia la sobreviviente sería una hija, no obstante las autoridades no han confirmado esta versión.

Las víctimas habrían perdido el control del vehículo cuando pasaban por una zona en la que hay muchos guindos.

LEA MÁS: Vea el susto que se llevó acompañante durante un choque

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirma que hasta el 2 de octubre anterior contabilizaban 353 personas sin vida consecuencia de accidentes en carretera.