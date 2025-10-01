Motocicleta sin frenos cae a quebrada de 30 metros en Acosta y pareja está muy grave

Una pareja resultó herida de gravedad al caer a una quebrada en Acosta. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja atiende un grave accidente de tránsito ocurrido en San Ignacio de Acosta, donde una motocicleta se volcó y cayó a una quebrada de, aproximadamente, 30 metros de profundidad.

Según los primeros datos, en la motocicleta viajaban dos ocupantes, quienes resultaron gravemente heridos. Se trata de una pareja.

LEA MÁS: Investigan si una de las pasiones de Kevin Kirby lo expuso ante sus homicidas

Se presume que la moto se habría quedado sin frenos antes de caer al abismo. La pareja cayó dentro del cauce del río.

LEA MÁS: Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

Varias unidades de la Cruz Roja ya se encuentran en la escena, atendiendo a los pacientes que se quejan de fuertes dolores; en cualquier momento los van a trasladar.

Noticia en desarrollo