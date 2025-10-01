Sucesos

Motocicleta sin frenos cae a quebrada de 30 metros en Acosta y pareja está muy grave

Emergencia en San Ignacio de Acosta: motocicleta cae a quebrada

Por Silvia Coto
Una pareja resultó herida de gravedad al caer a una quebrada en Acosta
Una pareja resultó herida de gravedad al caer a una quebrada en Acosta. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja atiende un grave accidente de tránsito ocurrido en San Ignacio de Acosta, donde una motocicleta se volcó y cayó a una quebrada de, aproximadamente, 30 metros de profundidad.

Según los primeros datos, en la motocicleta viajaban dos ocupantes, quienes resultaron gravemente heridos. Se trata de una pareja.

Se presume que la moto se habría quedado sin frenos antes de caer al abismo. La pareja cayó dentro del cauce del río.

Varias unidades de la Cruz Roja ya se encuentran en la escena, atendiendo a los pacientes que se quejan de fuertes dolores; en cualquier momento los van a trasladar.

Noticia en desarrollo

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

