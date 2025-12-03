Motociclista fallece tras colisión en el cruce del Cristo en Cartago

Un motociclista de aproximadamente 30 años, perdió la vida la mañana de este miércoles tras un violento choque contra un carro en Cartago.

El accidente ocurrió en el lugar conocido como el cruce del Cristo, camino a Tierra Blanca. Cuando la Cruz Roja llegó al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que la escena quedó bajo custodia policial a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Motociclista falleció en choque de Cartago (Cortes/cortesía)

La vía permanece con paso regulado mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.

Las causas de cómo ocurrió el accidente están en investigación. De momento, se desconoce la identidad del fallecido.

La Cruz Roja informó que han trasladado a 2.897 personas trasladadas graves por accidentes en carretera y también han declarado fallecidas por accidente, atropellos y vuelcos a 497 personas en lo que va de este 2024.