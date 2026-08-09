Un hombre fue asesinado la mañana de este domingo en media calle en Santa Marta de Batán, Limón.

Según la información preliminar, los agentes del OIJ de Batán recibieron el reporte pasadas las 8 a. m. y al llegar al sitio, localizaron al joven sin vida.

Velázquez presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, la espalda, el tórax y los brazos.

La Policía se percató de que al hombre le faltaba la moto. (Alonso Tenorio)

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que el joven llevaba puesto un casco de motociclista. Preliminarmente, se presume que la motocicleta en la que viajaba fue sustraída del lugar.

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Los agentes realizaron la revisión preliminar del cuerpo y posteriormente lo remitieron a la Morgue Judicial para que se le practicara la autopsia.

En la escena también fueron encontrados indicios balísticos que serán enviados a los laboratorios forenses para ser analizados.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió, dar con el móvil y con las personas sospechosas de haber cometido el crimen.Motociclista fue encontrado muerto en Batán con el casco puesto, pero sin su moto