Sucesos

Motociclista muere en violenta colisión con dos tráileres en Guácimo de Limón

El accidente ocurrió en Duacarí de Guácimo. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar por los cuerpos de emergencia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un motociclista perdió la vida la noche del miércoles tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Duacarí, en Guácimo de Limón.

La emergencia fue reportada a las 6:10 p. m., cuando los cuerpos de socorro fueron alertados sobre una colisión en la que participaron dos tráileres y una motocicleta.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja declaró fallecido al motociclista. Foto: Cruz Roja Costarricense

Al llegar al lugar, los cruzrojistas atendieron a un hombre adulto que se encontraba gravemente herido producto del impacto. Sin embargo, debido a la severas lesiones fue declarado sin signos vitales en la escena.

LEA MÁS: Cae presunta banda liderada por “La L”: OIJ la vincula con droga y nueve homicidios en Puntarenas

De momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las pesquisas para determinar las circunstancias en que ocurrió este fatal accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
motociclistaguácimochoqueducacarí
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.