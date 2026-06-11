Motociclista muere en violenta colisión con dos tráileres en Guácimo de Limón

Un motociclista perdió la vida la noche del miércoles tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Duacarí, en Guácimo de Limón.

La emergencia fue reportada a las 6:10 p. m., cuando los cuerpos de socorro fueron alertados sobre una colisión en la que participaron dos tráileres y una motocicleta.

La Cruz Roja declaró fallecido al motociclista. Foto: Cruz Roja Costarricense

Al llegar al lugar, los cruzrojistas atendieron a un hombre adulto que se encontraba gravemente herido producto del impacto. Sin embargo, debido a la severas lesiones fue declarado sin signos vitales en la escena.

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De momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las pesquisas para determinar las circunstancias en que ocurrió este fatal accidente.