Motociclista muere prensado tras violenta colisión en Mora

La Cruz Roja atiende en este momento un accidente de tránsito ocurrido en San Bosco de Mora, donde se registró la muerte de un hombre en un choque entre una motocicleta y una vagoneta.

Según el reporte preliminar, en la escena se localiza a un hombre prensado debajo de la vagoneta, quien fue valorado por los paramédicos y declarado sin signos vitales.

Un motociclista murió al chocar contra una vagoneta en Mora (Cruz /Cortesía)

David Pazos, coordinador operativo regional de Cruz Roja, aseguró que el fallecido tenía unos 21 años.

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Los cuerpos de emergencia continúan las labores para liberar a la víctima y asegurar la escena.

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