Sucesos

Motociclista muere tras choque contra autobús en Cabo Velas, Santa Cruz

La víctima es un hombre que falleció este domingo tras una colisión entre una motocicleta y un autobús en Guanacaste

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Por Silvia Coto

Un hombre de 33 años falleció la tarde de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Cabo Velas de Santa Cruz, Guanacaste.

La emergencia fue reportada al 911 luego de una colisión entre autobús y motocicleta.

El hombre falleció en el sitio del accidente (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

La Cruz Roja reportó que al llegar al sitio los cuerpos de emergencia localizaron al motociclista con varios traumas de consideración.

Sin embargo, tras su valoración, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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La atención del caso quedó en manos de una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

Las circunstancias en las que ocurrió el fatal choque permanecen bajo investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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