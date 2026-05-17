Motociclista muere tras choque contra autobús en Cabo Velas, Santa Cruz

Un hombre de 33 años falleció la tarde de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Cabo Velas de Santa Cruz, Guanacaste.

La emergencia fue reportada al 911 luego de una colisión entre autobús y motocicleta.

El hombre falleció en el sitio del accidente (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

La Cruz Roja reportó que al llegar al sitio los cuerpos de emergencia localizaron al motociclista con varios traumas de consideración.

Sin embargo, tras su valoración, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Esta era la principal alegría de Francisco Javier Granados López, conductor que murió baleado tras choque en Cartago

La atención del caso quedó en manos de una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

Las circunstancias en las que ocurrió el fatal choque permanecen bajo investigación.