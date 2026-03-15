Sucesos

Motociclista queda en condición crítica tras accidente por esquivar un perro

El conductor perdió el control de la motocicleta y volcó; fue trasladado de emergencia a la clínica de Hone Creek

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Por Silvia Coto

Un motociclista resultó gravemente herido la noche de este sábado luego de sufrir un accidente de tránsito en Talamanca, Limón.

El hombre fue llevado muy gravve a la clínica de Hone Creek

Según la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 11:37 p. m. en el sector de Bratsi.

Según la información preliminar, el motociclista perdió el control y volcó cuando intentó esquivar a un perro que se atravesó en la vía.

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Cuando los socorristas llegaron al lugar, el hombre estaba grave, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Hone Creek.

Por el momento no se han brindado detalles sobre la identidad del paciente, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el accidente

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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