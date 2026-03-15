Motociclista queda en condición crítica tras accidente por esquivar un perro

Un motociclista resultó gravemente herido la noche de este sábado luego de sufrir un accidente de tránsito en Talamanca, Limón.

El hombre fue llevado muy gravve a la clínica de Hone Creek

Según la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 11:37 p. m. en el sector de Bratsi.

Según la información preliminar, el motociclista perdió el control y volcó cuando intentó esquivar a un perro que se atravesó en la vía.

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Cuando los socorristas llegaron al lugar, el hombre estaba grave, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Hone Creek.

Por el momento no se han brindado detalles sobre la identidad del paciente, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el accidente