Una emergencia mantiene la atención de los cuerpos de socorro y genera afectación vial la mañana de este viernes en La Uruca, cerca del cruce de Pozuelo, donde un motociclista quedó atrapado debajo de un vehículo tras un accidente de tránsito.

La Cruz Roja se desplazó hasta el lugar luego de recibir el reporte de la colisión entre una motocicleta y un carro. Según la información preliminar, un hombre adulto habría quedado debajo del automotor.

La situación obligó a movilizar personal especializado para tratar de liberar al afectado y brindarle atención médica.

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La emergencia mantiene a equipos de rescate trabajando en carretera para auxiliar al motociclista. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En el sitio trabajan una ambulancia de soporte avanzado y un vehículo de rescate de la Cruz Roja, cuyos equipos atienden la emergencia.

Mientras los socorristas realizan las maniobras para auxiliar al hombre, la situación también provoca presas y complicaciones para los conductores que transitan por ese sector.

Se recomienda a los conductores tomar previsiones y, de ser posible, buscar rutas alternas mientras se atiende la emergencia.