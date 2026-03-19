Sucesos

Motociclista sufre grave lesión en accidente en Guanacaste y es trasladado crítico

El hecho ocurrió la noche del miércoles en Santa Cruz. La víctima fue llevada de emergencia en condición delicada

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Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito dejó a un motociclista en condición crítica la noche del miércoles en Santa Cruz, Guanacaste.

La Cruz Roja informó que, aparentemente, el conductor perdió el control de la motocicleta y derrapó por razones que aún se investigan.

Cruz Roja
La Cruz Roja traslado a un hombre grave (Cruz Roja)

Los socorristas informaron que sufrió lesiones de gravedad, entre ellas la amputación de la pierna izquierda, por lo que fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia a la clínica local.

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Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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