Motociclista sufre grave lesión en accidente en Guanacaste y es trasladado crítico

Un accidente de tránsito dejó a un motociclista en condición crítica la noche del miércoles en Santa Cruz, Guanacaste.
La Cruz Roja informó que, aparentemente, el conductor perdió el control de la motocicleta y derrapó por razones que aún se investigan.
Los socorristas informaron que sufrió lesiones de gravedad, entre ellas la amputación de la pierna izquierda, por lo que fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia a la clínica local.
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Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación.