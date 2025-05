Motociclista y chofer de pick up arman violento espectáculo en vía pública: esto les espera ahora

Un violento hecho en carretera quedó grabado y se ha viralizado, en el video se ve que un motociclista se baja y trata de discutir con el conductor de un pick up, este último pasa sobre la moto y se fuga.

¿A qué se exponen cada uno de estos conductores?, La Teja le consultó al abogado Alfonso Ruiz, del bufete BRD para que nos aclarara desde el punto de vista penal esta situación.

“En el caso del conductor del pick up el delito de daños es notorio, este es un delito doloso, tiene una pena baja de 15 días a un año de prisión a la persona que destruya una cosa total o parcialmente ajena.

“Responsabilidad penal por el delito de daños, además debe asumir la responsabilidad civil, que se deriva de ese acto doloso y mediante una acción civil resarcitoria debería ser responsable del pago completo del bien, en este caso la motocicleta”, señaló Ruiz.

Motociclista y chofer de pick up arman violento espectáculo en vía pública. Foto: captura de video (captura de video/Captura de video)

Se desconoce la condición de salud del motociclista, pero incluso podría haber un delito de lesiones, pues casi le pasan por encima.

“Para el motociclista, por la actuación que veo, no veo ninguna circunstancia que pase de ser simplemente un acto contravencional, eventualmente alguna amenaza, alguna palabra obscena, desde el punto contravencional serían días multa”, manifestó Ruiz.

Agregó que se desconocen los motivos del actuar del conductor del pick up.

“No sé si se asustó, no sé si pudo haber mediado alguna emoción de una persona, por ejemplo, nerviosa, que haya creído que iba a ser asaltada, creído que de alguna manera podía ser secuestrada y haya acelerado el vehículo, eso lo desconozco, hago el análisis con lo único que se observa en el video”, indicó el abogado.

Concluyó diciendo que le parece que la reacción de ambos es incorrecta.

“Lo que sí debe llamarse la atención es que las cosas en carretera no deben ocurrir, nada justifica el acto de violencia, tampoco el acto de provocación, todo esto se puede evitar si la gente controla las emociones, si hubo un error me disculpo, pero la gente en carretera no está aguantando absolutamente nada y bueno eso es justamente por una sociedad permiada por la violencia que tenemos hace muchísimo tiempo”, concluyó el abogado.

Los hechos se habrían dado en la radial de Lindora, este lunes 19 de mayo, aunque la cámara dice 2021, en apariencia está mal configurada con la fecha.