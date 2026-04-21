Sucesos

Muchacha de 17 años murió de forma trágica en un doloroso accidente

Tragedia en carretera durante la mañana de este martes

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Por Alejandra Morales

Una adolescente de 17 años perdió la vida al ser víctima de un accidente de tránsito ocurrido en Cuajiniquil de Santa Cruz, en Guanacaste.

La tragedia fue reportada pasadas las 6 a. m. de este martes 21 de abril, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la información que maneja el OIJ, la joven viajaba a bordo de una motocicleta, la cual era conducida por ella, y aparentemente iba acompañada por un hombre.

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El motociclista falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja
Tragedia en carretera durante la mañana de este martes. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

Por razones que aún no están claras, la conductora perdió el control de la moto, derrapó y ambos cayeron a la carretera.

En la oficina de prensa del OIJ dijeron que tras el accidente, la menor fue llevada en un vehículo particular con la intención de encontrar a personal de la Cruz Roja; sin embargo, cuando los socorristas los toparon en determinado sector, la declararon sin vida en el sitio.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

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adolescente de 17 años muere en motoCuajiniquil de Santa Cruz
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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