Invitación para almorzar terminó en una terrible pesadilla para universitaria

Una muchacha universitaria aceptó la invitación que un compañero de curso le hizo para ir a almorzar a su casa, y esa situación terminó desatando un verdadero infierno para la joven.

LEA MÁS: Este es el hombre que murió sentado en su moto tras aterrador ataque de sicarios

Esto debido a que su compañero de clase, apellidado Arias Víquez, aprovechó la visita de la joven a su casa para abusar sexualmente de ella.

Por estos hechos, la Fiscalía Adjunta de Heredia logró que Arias fuera condenado a 10 años de cárcel por el delito de violación. La sentencia fue dictada la mañana de este martes.

LEA MÁS: Gerente de empresa de tecnología sería a víctima de homicidio ocurrido a plena luz del día

De acuerdo con la prueba recabada por el Ministerio Público, el imputado y la víctima se conocieron en un curso universitario, por lo que este aprovechó para invitarla a su casa a almorzar.

“El 16 de setiembre del 2020, la mujer se trasladó hasta la vivienda de Arias, ubicada en Heredia, donde este se valió de la confianza que le tenía su compañera para cometer la agresión sexual”, destacó la Fiscalía.

El sujeto fue condenado a 10 años de cárcel. Foto Archivo.

LEA MÁS: Agricultor de 73 años salió a realizar quema en lote pero tuvo un aterrador final

La muchacha presentó la respectiva denuncia y esta dio pie al caso contra Arias, que terminó con la mencionada sentencia.