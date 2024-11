Muchacho al que mataron cuando estrenaba cédula dio detalles de sus asesinos antes morir

Gabriela Rivas, de 50 años, perdió a su único hijo David Josué Cardona Rivas, de 18 años, por culpa de la violencia en Costa Rica. Foto: Cortesía para La Teja

David Josué Cardona Rivas, el muchacho de 18 años que murió a consecuencia de un asalto cuando andaba estrenando su cédula, usó las últimas fuerzas que le quedaban para ayudar a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a identificar los responsables de quitarle la vida.

Así lo contó a La Teja doña Gabriela Rivas, mamá de David, quien dijo estar muy agradecida con la labor que está realizando la Policía Judicial, pues sin revelar mayores detalles contó que la investigación por el homicidio de su hijo va muy avanzada, pese a que han pasado pocos días.

“A David (los investigadores) hasta lo fueron ver al hospital, en sus últimos momentos él pudo darles bastante información. También han estado pendientes del amigo que estuvo con él, pues es el único testigo. entonces le han tomado bastantes declaraciones y lo han visitado varias veces”, contó la madre de Cardona.

La tragedia que tiene a esta familia con el corazón hecho pedazos ocurrió la madrugada del pasado lunes 21 de octubre, cuando David y un grupo de amigos fueron interceptados por unos asaltantes en el centro de San José. Los muchachos salieron a celebrar la noche del domingo debido a que el pasado 4 de octubre Cardona cumplió 18 años y recibió su primera cédula.

Doña Gabriela contó que David fue apuñalado en una de sus piernas cuando, en apariencia, salió a defender a uno de sus amigos. El joven fue llevado de emergencia al hospital México, donde falleció la tarde del pasado jueves 24 de octubre debido a una fuerte infección causada por la herida.

“Mi chiquito era muy dulce y cariñoso, era superlindo, lástima que tantas personas que preguntan por él no tuvieron la oportunidad de conocerlo”. — Doña Gabriela Rivas, mamá de David.

Bien encaminado

A diferencia de otros casos, doña Gabriela contó que desde el primer día han recibido la ayuda y el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que de cierta manera la llena de esperanza para que se haga justicia por lo que le pasó a su hijo.

“Gracias a Dios todo va muy bien, no puedo dar mucha información, pero yo siento que le han dado mucha importancia. Al ver casos así uno tiene la sensación de que no lo hacen muy rápido, pero en el caso de David sí; de hecho, fue en la misma semana, no esperaron a que pasara mucho tiempo”.

A David no se le conocían problemas, él cursaba el décimo grado en el Liceo de Santo Domingo de Heredia. Foto: Gabriela Rivas para La Teja

La señora contó que en lo referente a la investigación por el asalto y homicidio de David todo va bastante bien, al punto de que los agentes ya habrían identificado a todos los sospechosos, por lo que ya están dándoles persecución para detenerlos en los próximos días.

“Espero que se haga justicia con David; sé que con muchas personas no se ha podido hacer, tal vez por faltas de pruebas, pero ahorita todo está calzando y ayudando para que esto se pueda esclarecer. Sé que ya nada me va a devolver a David, pero me preocupa que otras personas puedan sufrir esto mismo, porque es muy duro”, dijo la señora.

“Siempre lo tengo en mis pensamientos, a veces voy a comer y pienso ¿Y David qué va a comer?, porque él era mi vida”. — Doña Gabriela Rivas, mamá de David.

Está siempre con ellos

Doña Gabriela contó que como familia tomaron la decisión de cremar el cuerpo de su amado hijo, pues quieren tener sus cenizas cerca, en el lugar donde más calidez sentía el joven.

“De momento, vamos a tenerlo acá en la casa, lo vamos a recibir como familia y a realizar una oración. Queremos tenerlo acá en la calidez de nuestro hogar, donde él nació y vivió, porque siempre vivió conmigo hasta sus últimos momentos”, manifestó la madre.

Rivas admitió que estos días han sido muy difíciles para ella, pero ha encontrado cierta paz al saber que David ya se encuentra en un lugar mejor.

“Estoy agarrada de Dios y confiando en que todo va a estar bien, y que David ya está con el dueño de nuestra vida, nuestro Señor. El mismo pensamiento me dice: ‘Tranquila, él está bien’, y yo lo siento en mi corazón. Él era mi alegría y como mamá siempre preocupaba por él, siempre estaba pendiente de él”.

“Es muy difícil tener a una persona que uno ama tanto y ya mañana no tenerla al lado”. — Doña Gabriela Rivas, mamá de David.

En medio del enorme dolor que siente por la pérdida de su único hijo, doña Gabriela agradeció las muestra de cariño y apoyo que ha recibido en los últimos días.

“Sus compañeritos en algún momento van a venir en grupo para estar cerca de las cenizas de él, ellos lo querían y lo quieren mucho. En el colegio vieras como estuvo la vela de mi hijo, yo sigo impresionada por la gran muestra de cariño”, destacó Rivas.