Muchacho de 17 años lucha por su vida tras balacera en residencial de Oreamuno

Un adolescente de apenas 17 años se debate entre la vida y la muerte luego de resultar gravemente herido en un violento ataque armado ocurrido la noche de este jueves en Cartago.

Los hechos ocurrieron en Santa Rosa de Oreamuno.

Un joven recibió dos disparos en Cartago (cortes/cortesía)

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron específicamente en el residencial Las Rosas, donde, por razones que aún son investigadas por las autoridades, el menor recibió dos impactos de bala a la altura del tórax.

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La Cruz Roja atendió al joven y lo trasladó al Hospital Max Peralta en Cartago.

El caso permanece en investigación de las autoridades judiciales.