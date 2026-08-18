Muere en San José el segundo hombre tras violento choque de moto contra patrulla en Puntarenas

El accidente ocurrido durante la madrugada de este lunes en Barranca de Puntarenas dejó dos personas fallecidas, luego de que se confirmó la muerte en un centro médico de San José del segundo hombre que viajaba en la motocicleta.

La colisión ocurrió pasadas las 2:45 a. m., en el cruce de Barranca.

Según la información preliminar, dos sujetos se movilizaban en una motocicleta cuando, por razones que aún se encuentran bajo investigación, chocaron contra una unidad de la Fuerza Pública.

El accidente cobró al vida de dos hombres. /Imagen con fines ilustrativos.

Uno de los ocupantes fue identificado como un hombre de apellido Rojas, de 34 años, quien murió en el lugar del accidente.

El segundo, de apellido Badilla, fue trasladado a un centro médico en San José debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos, mientras continúan las diligencias para determinar cómo ocurrió la colisión y las circunstancias que provocaron el fatal accidente.

La investigación permanece abierta y, de momento, las autoridades no han establecido públicamente responsabilidades en torno al choque que dejó dos víctimas mortales.