Muere motociclista tras violento choque con camión en Calle Fallas de Desamparados

Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un hombre este viernes en Calle Fallas de Desamparados, tras una colisión entre un camión y una motocicleta.

El hecho se registró 400 metros al sur del Liceo de Calle Fallas, cuando, por razones que aún se investigan, ambos vehículos chocaron.

Producto de la fuerza del choque uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el sitio, mientras que otro hombre fue trasladado en condición delicada a un centro médico.

Un hombre fue llevado grave y otro falleció (Cruz Roja/Cortesía)

Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja que confirmaron que uno de ellos no presentaba signos vitales.

El cuerpo será trasladado a la Medicatura Forense.

De momento se desconoce la identidad del fallecido.