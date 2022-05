Muerte de jovencita en accidente en Curridabat es la tercera pérdida que sufre familia en carretera

Los abuelitos de María Fernanda Porras Fernández ha perdido a dos hijas y una nieta en accidentes. Fotos: K. Calderón

Don José Ángel Fernández Cerdas y su esposa, Cristina Mercedes Araya, son los abuelitos de María Fernanda Porras Fernández, de 17 años, quien falleció la madrugada del sábado 28 de mayo frente La Galera en Curridabat cuando el carro en que viajaba pegó contra un puente peatonal, además de su nieta, ellos han perdido a dos hijas más trágicamente.

El señor nos contó que ellos se hacían cargo de Marifer, cómo le decían de cariño, desde que ella tenía cuatro añitos, también cuidan a su hermanos que tienen 15 y 22 años, pues la mamá de la joven falleció también un accidente.

Milagro Fernández Araya, mamá de Marifer, murió el 30 de abril del 2009 a los 23 años, en Tobosi de Cartago. Ella viajaba en una moto montañera con su amigo José Fabián Rojas Siles, de 26 años, él perdió el control y se estrellaron contra la caseta de una parada de buses, José Fabián también murió.

Esta familia ya había sufrido un fuerte golpe antes de la muerte de Milagro, cuando otra hija murió a los nueve años atropellada por un carro, también en Tobosi, don José Ángel no dio más detalles de ese accidente, pues estaba muy afectado.

En el accidente murieron dos jóvenes y otros tres resultaron heridos. (cortesía)

“Han sido unos sufrimientos terribles estos accidentes. Ella era mi nieta, pero yo la veía como una hija, al igual que a sus otros dos hermanos porque me hice cargo de ellos cuando mi hija falleció y estaban pequeños.

“Entre mi esposa y yo los sacamos adelante, les dimos estudio, todo lo que pudimos. Para mí esto ha sido muy fatal porque con esto ya he tenido tres muerticos de esta manera, una chiquita de 9 años en Tobosi, Milagro también ahí en ese lugar y Marifer”, dijo el abuelito.

La noticia de la muerte de la jovencita llegó a la casa porque al hijo mayor de don José Ángel lo llamaron para avisarle a las 5:30 de la mañana.

“Ella tenía muchas amigas y estaba acostumbrada a andar con ellas y a veces llegaba un poquillo tarde. El viernes en la noche no pude hablar con ella porque de un momento a otro salió con alguna amiga. Yo presentía algo, por cómo está ahora la vida tan peligrosa. Ella salía y no decía a dónde iba y ya luego llegaba, nosotros siempre vivíamos batallando, costaba mucho que hiciera caso. Aparentemente venían de San José”, dijo el señor.

“Ella era una chiquita tranquila, me respetaba, lo único es que tenía sus juntas, ese presentimiento era sólo con ella, siempre lo tenía, de que en cualquier momento me iban a dar una mala noticia, yo siempre le comentaba eso, pero ella me decía “‘no, tranquilo, tranquilo, pa’”.

Los amigos de la joven han apoyado mucho a la familia. Foto de Keyna Calderón

María Fernanda Porras Fernández tenía 17 años y vivía con sus abuelitos. Foto de Keyna Calderón (keyna Calder)

El abuelito aseguró que su nieta estaba en quinto año en el colegio de Agua Caliente y que con mucho esfuerzo él ha hecho frente a los gastos económicos y a su esposa le ha tocado la crianza de los nietos.

“Mi esposa está muy dolida porque para nosotros son nuestros hijos, los amiguitos de ella han venido a darnos su apoyo, la querían mucho, nos están acompañando en este momento tan duro. Yo les dijo a los padres de familia que les llamen la atención a los jóvenes para que hagan caso porque ahora pasa tanta cosa, los jóvenes tienen que tener mucho cuidado cuando andan en la calle, es tan difícil”, dijo el abuelito de 70 años.

El cuerpo de la muchacha fue velado este domingo en la tarde en su casa, en Cocorí de Cartago y este lunes fue sepultada.

A los abuelitos les prestaron un nicho en el cementerio de Agua Caliente de Cartago, para poder sepultarla y el abuelito tuvo que pedir un préstamo para cubrir el funeral, él tiene una pensión pequeñita que apenas les alcanza para vivir.

En el accidente también falleció Dilan Villegas Monge, de 24 años, él fue despedido este lunes a las 11 de la mañana en San Nicolás de Cartago. El joven era quien al parecer iba manejando el carro.

Tres jóvenes más permanecen internados en los hospitales Calderón Guardia y Max Peralta por las heridas de gravedad que sufrieron durante el accidente.

Las autoridades investigan si el exceso de velocidad fue lo que provocó el accidente. El impacto fue tan fuerte que el carro quedó en posición vertical.

Si usted quiere ayudar a los abuelitos puede contactarlos al teléfono 6340-7524, ese número tiene Sinpe Móvil a nombre de Kevin Camacho Fernández, nieto de la pareja.