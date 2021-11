Mujer agredida por supuesta banda de los Chuckies decidió dejar su casa

La Fiscalía confirmó que se abrió una investigación contra los "Chuckies" La Fiscalía confirmó que se abrió una investigación contra los "Chuckies"

La mujer que asegura fue agredida por los Chuckies, en Paraíso de Cartago, asegura que dejará su casa la próxima semana para evitar que se dé una nueva agresión.

En La Teja le contamos que doña Alma Alemán denunció ante las autoridades judiciales que los Chuckies, la atacaron la noche del miércoles 24 de noviembre en las afueras de su casa.

Ella relató que ese día estaba observando un problema que tenían los jóvenes con otras personas, momento en el que estos aprovecharon para atacarla.

[ Los Chuckies habrían vuelto a atacar en Paraíso, mujer denuncia que la agredieron ]

“Apareció la menor de las jovencitas y se le fue encima a mi hija, de 16 años, sin razón. Yo estaba cargando a mi bebe de un año, pero no les importó y se me vinieron encima, mientras el papá de ellas (de apellido Araya) me sostenía, las demás me golpearon sin compasión”, recordó la mujer.

La señora logró soltarse y al día siguiente puso la denuncia contra cada uno de los sospechosos en la Fiscalía, además un médico legal la revisó para hacer un informe.

Doña Alma quedó con la boca rota por dentro del labio, el pecho y la espalda aruñada, además tiene otros moretones, y aunque todas esas lesiones se le han ido quitando lo que no ha podido superar fue el susto que se llevó.

Los vecinos aseguran estar bien aguevados por la situación. Foto cortesía.

Ella asegura que los jóvenes la siguen molestando y que todas las noches duerme con miedo.

“Voy a irme de aquí la otra semana”, dijo la señora, quien asegura estar cansada de la situación al igual que sus vecinos.

La Fiscalía le confirmó a La Teja que la Fiscalía Penal Juvenil, sede Cartago, recibió una denuncia que están investigando con el expediente 21-000240-0702-PE y se tramita por el presunto delito de amenazas agravadas.

Sin embargo, indicaron que no podían ahondar más en detalles porque hay menores de edad entre los denunciados.

“Es muy triste que en una comunidad la paz se pierda así, ya son muchas las situaciones que se han dado con esos jovencitos que deberían de estar estudiando o trabajando y siendo parte de la comunidad, pero más bien la gente les tiene miedo y no se ve la buena intención de ellos, la verdad uno no pierde la esperanza de que esto mejore y ellos entiendan que todos queremos que se porten bien, que pueden ser amables y respetuosos con los demás, para que en un futuro les vaya bien”, dijo uno de los vecinos, que no quiso identificarse.