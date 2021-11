Los Chuckies habrían vuelto a atacar en Paraíso, mujer denuncia que la agredieron

La señora tiene la boca rota. Foto: Cortesía La señora tiene la boca rota. Foto: Cortesía

Doña Alma Alemán asegura que los “Chuckies”, en Paraíso de Cartago, volvieron a atacar, ya que denuncia que la noche del miércoles 24 de noviembre ellos la habrían agredido en las afueras de su casa, en esa comunidad.

Ella pasó todo este jueves en la Corte, denunciando la situación. Además, la refirieron a Medicina Legal por las lesiones que tiene.

Alemán conoce de los Chuckies y asegura que ella y sus vecinos está cansados de que este grupo tenga atemorizados a los lugareños.

“Es una banda compuesta por dos menores (mujeres) y sus papás, ellos me agredieron. Una persona llegó y les reclamó por algo y justamente yo estaba afuera viendo, cuando en eso apareció la menor de las jovencitas y se le fue encima a mi hija de 16 años sin razón, yo estaba cargando a mi bebe de un año, pero no les importó y se me vinieron encima, mientras el papá de ellas (de apellido Araya) me sostenía, las demás me golpearon sin compasión”, narró la mujer.

Ella asegura que pensó que la iban a asfixiar y le tocó luchar hasta que se pudo soltar.

La mujer aseguró que los Chuckies la aruñaron toda. Foto: Cortesía

Incluso, en WhatsApp circuló un video en el que se ve que los Chuckies se estaban peleando con unos vecinos, a dos casas de la de ellos, y después de eso fue que se dio el pleito con Alemán.

Muy golpeada

La afectada asegura que tiene lesiones en su boca, además golpes en las manos y las piernas, y rasguños en el cuello y en la espalda.

Ella y su familia pasaron una noche de “perros”, ya que, además de los dolores de doña Alma, la situación les robó la paz.

La afecta se presentó a denunciar este jueves y la mandaron a Medicina Legal. La afecta se presentó a denunciar este jueves y la mandaron a Medicina Legal. (Cortes)

Aunque los vecinos llamaron a la Policía, cuando los oficiales llegaron el hecho ya había pasado y no hubo detenidos.

Doña Alma asegura que los sospechosos se habrían visto involucrados en otros delitos y en el barrio todos están cansados.

“Ya no sabemos qué hacer, ya han tenido denuncias y nadie hace nada, salen en libertad. Por eso decidí poner la denuncia, en total puse cuatro porque son dos adultos y dos menores”, dijo.

Querían jalar

El asunto con los Chuckies en Paraíso ha sido rudo, incluso el año pasado algunos de los vecinos empezaron a manifestar que querían vender sus casas y jalar de la comunidad.

[ Hermanos conocidos como los Chuckies tienen aterrados a vecinos de Paraíso ]

“Ha sido una preocupación durante mucho tiempo para todos los vecinos, uno anda con miedo, porque ellos ven a los vecinos y no se sabe cómo van a reaccionar. A los hijos de uno mejor ni los dejamos salir a jugar o caminar con los amigos por temor a que se de un enfrentamiento o una agresión, a uno de mis sobrinos lo asaltaron dos veces, le quitaron una cochinadilla de dinero que andaba, pero el susto que le dieron fue terrible”, dijo un vecino de apellido Mora.

Las dos hermanas “Chuckies”, de 14 y 16 años, el año pasado se sometieron a un procedimiento abreviado en que aceptaron los cargos después de que fueron acusadas de amenazas y agresiones, pero quedaron en libertad con medidas como no molestar ni amenazar a los vecinos, situación que según los lugareños no estarían cumpliendo. Quien las denunció esa vez, dijo que no lo hizo para que las mandaran a la cárcel sino para que recapaciten en el camino que han tomado.

“Aquí a la gente ya le da pereza denunciar, porque la verdad es vez como que se burlaron de nosotros con lo que les dictaron.

[ Vecino pensaría en vender su casita ante el regreso de los Chuckies a Paraíso ]

“A mí me duele mucho, pero es algo de lo que la justicia debe encargarse, por el bien de ellas y de sus propios papás”, comentó Mora.

La Teja consultó al Ministerio Público si hay denuncias contra los sospechosos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.