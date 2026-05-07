Mujer aprovechaba deudas y necesidad de madres para explotarlas sexualmente

Una mujer de apellidos Calderón Bertrán, conocida como “Anita”, fue sentenciada a seis años de cárcel tras demostrarse su responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, luego de un juicio que inició el 20 de abril y concluyó el pasado 5 de mayo.

La mujer ahora pasará seis años en la cárcel. (shutterstock)

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en una pensión llamada Siboney, ubicada en San José, donde entre el 2021 y octubre del 2024, donde la ahora sentenciada explotó sexualmente a cuatro mujeres adultas, tanto costarricenses como nicaragüenses.

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La investigación determinó que Calderón Bertrán se aprovechaba de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, quienes eran jefas de hogar, tenían hijos y enfrentaban problemas económicos y deudas.

Según acreditó la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Personas (FACTRA), las mujeres eran obligadas a brindar servicios sexuales bajo reglas impuestas por la imputada, quien además les restringía el cobro por los servicios y las amenazaba con despedirlas si no obedecían sus instrucciones.

La sentencia también estableció que la mujer mantenía control y sometimiento sobre las víctimas, aprovechándose de sus necesidades económicas para someterlas.